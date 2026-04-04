به گزارش ایلنا، سازمان تامین اجتماعی در پیامی به بیمه‌شدگان خود هشدار صادر کرد.

در این پیام آمده: هرگونه تماس تلفنی تحت‌ عنوان همکار یا نماینده سازمان و درخواست دریافت اطلاعات شخصی، مالی و حساب بانکی یا پرداخت وجه با ادعای ارائه خدمات مربوط به تامین اجتماعی قطعا جعل و کلاهبرداری است. ضمن عدم همکاری با این افراد، مراتب را فورا به پلیس گزارش کنید.

