هشدار سازمان تامین اجتماعی به بیمهشدگان
به گزارش ایلنا، سازمان تامین اجتماعی در پیامی به بیمهشدگان خود هشدار صادر کرد.
در این پیام آمده: هرگونه تماس تلفنی تحت عنوان همکار یا نماینده سازمان و درخواست دریافت اطلاعات شخصی، مالی و حساب بانکی یا پرداخت وجه با ادعای ارائه خدمات مربوط به تامین اجتماعی قطعا جعل و کلاهبرداری است. ضمن عدم همکاری با این افراد، مراتب را فورا به پلیس گزارش کنید.