اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی کارکنان دولت از سال ۱۴۰۵
به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محول شده،از ابتدای سال ۱۴۰۵ سابقه مربوط به بازنشستگی به شرح ذیل افزایش و اجرا خواهد شد.
محاسبات بازنشستگی به این صورت انجام خواهد شد:
نیروهایی که ۲۸ تا ۳۰ سال تمام سابقه خدمت دارند، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی ۲ ماه اضافه میگردد.
نیروهایی که ۲۲ تا ۲۷ سال تمام سابقه خدمت دارند، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی ۳ ماه اضافه میگردد.
نیروهایی ۱۷ تا ۲۲ سال تمام سابقه خدمت دارند، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی ۴ ماه اضافه میگردد.
نیروهایی که زیر ۱۷ سال تمام سابقه خدمت دارند، به زمان بازنشستگی آنها ۵ سال کامل اضافه میگردد.
طبق موارد فوق و بند آخر، ۵ سال به سن بازنشستگی نومعلمان و دانشجومعلمان افزوده خواهد شد.