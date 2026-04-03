اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی کارکنان دولت از سال ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، محاسبات بازنشستگی به این صورت انجام خواهد شد:

نیروهایی که ۲۸ تا ۳۰ سال تمام سابقه خدمت دارند، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی ۲ ماه اضافه می‌گردد.

نیروهایی که ۲۲ تا ۲۷ سال تمام سابقه خدمت دارند، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی ۳ ماه اضافه می‌گردد.

نیروهایی ۱۷ تا ۲۲ سال تمام سابقه خدمت دارند، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی ۴ ماه اضافه می‌گردد.

نیروهایی که زیر ۱۷ سال تمام سابقه خدمت دارند، به زمان بازنشستگی آن‌ها ۵ سال کامل اضافه می‌گردد.

طبق موارد فوق و بند آخر، ۵ سال به سن بازنشستگی نومعلمان و دانشجومعلمان افزوده خواهد شد.

