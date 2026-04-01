مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه کربلا خبر داد:
آمادگی میدانی و وحدت ملی در جامعه کارگری
مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه کربلا با اشاره به شرایط خاص کشور، بر لزوم آمادگی میدانی، تقویت وحدت ملی و نقشآفرینی پررنگ جامعه کارگری در عرصههای مختلف تأکید کرد و گفت: کارگران مازندران باید در کنار تولید، در میدانهای اجتماعی و انقلابی نیز حضوری فعال و اثرگذار داشته باشند.
به گزارش ایلنا یاسین محمدیراد در دومین نشست هماهنگی برنامههای هفته کار و کارگر در مازندران در نشست هماهنگی برنامههای هفته کار و کارگر در مازندران با بیان اینکه همگرایی میان مجموعههای مختلف تقویت شده است، اظهار کرد: امروز فاصلهای میان بخشهای مختلف از جمله حوزههای اجرایی، کارگری و نهادهای انقلابی وجود ندارد و این همافزایی میتواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف کشور ایفا کند.
وی با قدردانی از همراهی فعالان حوزه کار و کارگری افزود: این همدلی و همراستایی، سرمایهای ارزشمند برای عبور از شرایط پیچیده و مقابله با تهدیدات دشمنان است.
مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه کربلا با اشاره به مصوبات جلسه اخیر شورای این سازمان گفت: به تمامی ردهها و پایگاههای بسیج کارگری در استان تأکید شده است که با توجه به شرایط موجود، در حالت آمادگی و «رزم» قرار بگیرند.
محمدیراد تصریح کرد: اگرچه ممکن است برخی استانها درگیر مستقیم حوادث نباشند، اما ضروری است این آمادگی در میان کارگران، کارفرمایان و مدیران تقویت شود.
وی با اشاره به اهمیت تحقق شعار سال چافزود: اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت پایدار محقق میشود و دستگاهها و تشکلهای حاضر در این حوزه، نقش تعیینکنندهای در تحقق این هدف دارند.
مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه کربلا تأکید کرد: همدلی و همکاری میان فعالان اقتصادی و کارگری، لازمه عبور موفق از شرایط فعلی است.
محمدیراد با اشاره به ضرورت پشتیبانی از جبهههای مختلف گفت: تشکیل و تقویت ستادهای پشتیبانی، بهویژه با مشارکت کارآفرینان، خیرین و سرمایهگذاران، از برنامههای مهم در سطح استان است.
وی افزود: این ستادها میتوانند در تأمین نیازهای پشتیبانی، از جمله اقلام ضروری، نقش مؤثری ایفا کنند و بخشی از بار حمایت از نیروهای فعال در میدان را بر عهده بگیرند.
مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه کربلا با تأکید بر استمرار حضور میدانی کارگران در برنامهها و تجمعات گفت: جامعه کارگری مازندران حضوری فعال در صحنه دارد و این حضور باید با انسجام بیشتر و جلوهای منسجمتر ادامه یابد.
محمدیراد همچنین بر اهمیت تولید محتوا و انعکاس این حضور در سطح ملی تأکید کرد و افزود: معرفی ظرفیتها و فعالیتهای کارگران استان در رسانهها، میتواند جایگاه مازندران را در سطح کشور برجستهتر کند.
وی از برنامهریزی برای تدوین تقویم جامع برنامههای هفته کار و کارگر خبر داد و گفت: از شهرستانها خواسته شده با مشارکت ادارات، تشکلهای کارگری و کارفرمایی، برنامههای پیشنهادی خود را ارائه دهند تا یک تقویم منسجم استانی تدوین شود.
مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه کربلا افزود: در این برنامهها، موضوعاتی همچون دیدار با خانواده شهدا، امیدآفرینی در جامعه کارگری و تبیین نقش کارگران در پیشرفت کشور مورد توجه ویژه قرار دارد.
محمدیراد در پایان با تأکید بر ضرورت امیدبخشی به جامعه کارگری گفت: در کنار همه اقدامات، باید تلاش کنیم فضای امید و پویایی در میان کارگران تقویت شود، چرا که حفظ انگیزه و روحیه این قشر، نقش مهمی در استمرار تولید و پیشرفت کشور دارد.