نوبت دهی اینترنتی مراکز درمانی به بازنشستگان تامین اجتماعی
کد خبر : 1768034
سامانه نوبت دهی اینترنتی مراکز درمانی برای بازنشستگان تامین اجتماعی برقرار است.
به گزارش ایلنا، براساس اعلام تامین اجتماعی، سامانه نوبتدهی اینترنتی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی nobat.tamin.ir راهاندازی شده است تا کلیه افراد تحت پوشش تامین اجتماعی بتوانند در هر ساعت از شبانه روز و بدون مراجعه حضوری، از مراکز درمانی سازمان در سراسر کشور نوبت دریافت کنند.
این امکان برای بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان در شرایط فعلی برقرار شده است.