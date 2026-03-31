به گزارش ایلنا، متن پیام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:

یکی از شرکت‌های دارویی متعلق به جامعه کارگری و بازنشستگان کشور در ساعات اولیه صبح روز سه‌شنبه، هدف اصابت و تعرضی جنایتکارانه از سوی رژیم متخاصم و تروریستی آمریکایی_صهیونیستی قرار گرفت؛ اقدامی که آشکارا مغایر با موازین شناخته‌شده بین‌المللی و اصول بنیادین انسانی است.

این مجموعه، به‌عنوان یکی از مراکز پیشرو در تولید مواد مؤثره دارویی پیشرفته (API)، توسعه داروهای بیماران خاص از جمله ام‌اس، تولید داروهای ضدسرطان، و نیز فعال در حوزه‌های نوینی همچون بیوتکنولوژی و پپتیدهای دارویی، نقشی اساسی در ارتقاء نظام سلامت، تأمین امنیت دارویی و کاهش وابستگی کشور ایفا می‌نماید.

هدف قرار دادن چنین مجموعه‌ای، نه‌تنها تعرض به زیرساخت‌های علمی و صنعتی کشور، بلکه تهدیدی جدی علیه سلامت عمومی و حق بنیادین حیات بیماران است و نشان می‌دهد که رژیم‌های جنایتکار صهیونیستی و آمریکا برای پیشبرد اهداف جنگ‌طلبانه از زیرپا گذاشتن حقوق بنیادین ملت ایران و تخریب زیرساخت‌های خدمت‌رسانی به حوزۀ درمان شهروندان ایران نیز ابایی ندارند.

انتظار می‌رود مجامع بین المللی به ویژه در حوزه سلامت گام هایی موثر برای جلوگیری از این اقدام وحشیانه به عمل آورند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن محکومیت قاطع این جنایت بارز، بر تداوم مسیر پیشرفت علمی، تقویت توانمندی‌های بومی و حمایت همه‌جانبه از فعالان حوزۀ سلامت تأکید می‌نماید و پیگیری ابعاد این اقدام را از مجاری ذی‌ربط و مجامع بین‌المللی در دستور کار قرار خواهد داد. بی‌تردید، این‌گونه اقدامات غیرانسانی و جنایت‌کارانه، اثری بر اراده راسخ متخصصان و دانشمندان کشور برای تولید داروهای مورد نیاز مردم شریف ایران نداشته و روند توسعه و خدمت‌رسانی با سرعت و انسجامی بیش از پیش استمرار خواهد یافت.

