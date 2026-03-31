برگزاری هفتمین جلسه کمیته مرکزی مدیریت بحران با حضور مدیرعامل تامین اجتماعی
هفتمین جلسه کمیته مرکزی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل سازمان تامین اجتماعی با حضور مصطفی سالاری مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران ستادی سازمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در این جلسه ضمن مروری بر اقدامات و پیگیری مصوبات و تصمیمات جلسات پیشین، معاونتهای مربوطه به ارائه گزارشی از حوزههای تخصصی خود پرداختند و آخرین وضعیت خدمترسانی و فعالیتهای سازمان در سطح کشور و برنامهریزیهای لازم جهت استمرار خدمترسانی سازمان در حوزههای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
با توجه به اهمیت استمرار و ارائه خدمات به جمعیت بیش از پنجاه میلیون نفری تحت پوشش سازمان، موضوعات مختلف مربوط به حوزههای درمانی، حمایتها و أمور بیمهای، خدمات غیرحضوری و حوزه فناوری اطلاعات، اطلاعرسانی و ارتباط با ذینفعان، موضوعات مربوط به نیروی انسانی و همکاران سازمان و شرایط پشتیبانی و فعالیت واحدهای سازمانی در سطح کشور از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.