برگزاری هفتمین جلسه کمیته مرکزی مدیریت بحران با حضور مدیرعامل تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در این جلسه ضمن مروری بر اقدامات و پیگیری مصوبات و تصمیمات جلسات پیشین، معاونت‌های مربوطه به ارائه گزارشی از حوزه‌های تخصصی خود پرداختند و آخرین وضعیت خدمت‌رسانی و فعالیت‌های سازمان در سطح کشور و برنامه‌ریزی‌های لازم جهت استمرار خدمت‌رسانی سازمان در حوزه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با توجه به اهمیت استمرار و ارائه خدمات به جمعیت بیش از پنجاه میلیون نفری تحت پوشش سازمان، موضوعات مختلف مربوط به حوزه‌های درمانی، حمایت‌ها و أمور بیمه‌ای، خدمات غیرحضوری و حوزه فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و ارتباط با ذینفعان، موضوعات مربوط به نیروی انسانی و همکاران سازمان و شرایط پشتیبانی و فعالیت واحدهای سازمانی در سطح کشور از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.

