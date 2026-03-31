جزئیات اعطای وام ۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تأمین اجتماعی
با همکاری سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک رفاه کارگران و در راستای افزایش رفاه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در شرایط خاص کشور، تسهیلات ویژهای برای بازنشستگان و مستریبگیران معزز این سازمان در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی؛ تمامی مستمریبگیرانی که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت میکنند، مشمول این طرح حمایتی خواهند بود.
متقاضیان میتوانند بدون محدودیت زمانی و ظرفیتی، متناسب با نیاز خود تا سقف ۲۰ تومان از این اعتبار استفاده کنند.
شایان ذکر است که الزامی به استفاده از کل سقف اعتبار وجود ندارد و اقساط بر اساس میزان خرید قطعی ثبت خواهد شد.
شرایط بازپرداخت و تسهیلات
بازپرداخت این اعتبار در قالب ۴ قسط ماهانه پیشبینی شده است که نخستین قسط آن در همان ماه خرید از حقوق بازنشسته کسر میشود.
از ویژگیهای برجسته این طرح میتوان بهعدم نیاز به ارائه چک، سفته یا ضامن و همچنین حذف کامل سود و کارمزد بانکی اشاره کرد که امکان دریافت فوری اعتبار را برای کاربران فراهم آورده است.
نحوه خرید و ثبتنام
مشمولان میتوانند از این اعتبار برای خرید حضوری و غیرحضوری از شبکه گستردهای شامل بیش از ۵ هزار فروشگاه زنجیرهای و مراکز عرضه کالاهای مصرفی در سراسر کشور استفاده کنند.
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر، راهنمایی تکمیلی و ثبت درخواست تسهیلات میتوانند به پلتفرم «وایب» متعلق به بانک رفاه کارگران به نشانی اینترنتی www.vibe.ir مراجعه کنند.