تأکید وزیر کار بر نقش ایران در تغییر موازنه جهانی/ بررسی مطالبات کارگری در یزد

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سفر به استان یزد، ضمن دیدار با استاندار و اعضای شورای معاونین استانداری، آخرین وضعیت مطالبات کارگری و روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیر کار در این نشست، موضوعات مرتبط با حوزه کار و رفاه اجتماعی از جمله چالش‌های جامعه کارگری استان، نحوه پیگیری مطالبات و بهبود وضعیت معیشتی را بررسی و بر تسریع در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت تأکید کرد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به تحولات بین‌المللی، به تبیین جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی پرداخت و روحیه انقلابی را از عوامل مؤثر در تغییر موازنه قدرت جهانی عنوان کرد. 

وی مدیریت ارشد استان یزد را سرمایه‌ای ارزشمند دانست که ریشه در مکتب دفاع مقدس دارد و بر ضرورت تداوم رویکرد جهادی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای و خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد. 

بر اساس این گزارش، ارزیابی روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، بررسی مسائل حوزه کارگری و تشریح تحولات راهبردی در سیاست و معیشت با محوریت عدالت اجتماعی

از محورهای اصلی سفر میدری به یزد بود.

اخبار مرتبط
