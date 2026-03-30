تأکید وزیر کار بر نقش ایران در تغییر موازنه جهانی/ بررسی مطالبات کارگری در یزد

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیر کار در این نشست، موضوعات مرتبط با حوزه کار و رفاه اجتماعی از جمله چالش‌های جامعه کارگری استان، نحوه پیگیری مطالبات و بهبود وضعیت معیشتی را بررسی و بر تسریع در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت تأکید کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به تحولات بین‌المللی، به تبیین جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی پرداخت و روحیه انقلابی را از عوامل مؤثر در تغییر موازنه قدرت جهانی عنوان کرد.

وی مدیریت ارشد استان یزد را سرمایه‌ای ارزشمند دانست که ریشه در مکتب دفاع مقدس دارد و بر ضرورت تداوم رویکرد جهادی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای و خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، ارزیابی روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، بررسی مسائل حوزه کارگری و تشریح تحولات راهبردی در سیاست و معیشت با محوریت عدالت اجتماعی

از محورهای اصلی سفر میدری به یزد بود.

