افزایش فروشگاه های کالابرگ/ تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری

احمد میدری کفت: واحدهای تولیدی کشور فراتر از انتظار در حال فعالیت هستند و روند تولید بدون وقفه ادامه دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همراهی محمدعلی طالبی استاندار و علیرضا ابراهیمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان از شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان بازدید کردند و بخشهای مختلف کارخانه از جمله واحد تولید و بستهبندی، واحد استریل و تجهیزات پیشرفته استریل که از جدیدترین دستگاههای روز بهره میبرد، مورد بازدید قرار گرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: واحدهای تولیدی کشور نهتنها در شرایط عادی بلکه فراتر از انتظار در حال فعالیت هستند و روند تولید بدون وقفه ادامه دارد.
میدری با اشاره به برنامههای این وزارتخانه افزود: طرحهایی مانند مسکن کارگری در حال اجراست و برخی پروژهها به مراحل پایانی رسیدهاند.
میدری همچنین درباره وضعیت صنایع لبنی گفت: علاوه بر جمعآوری معمول شیر، دامداریهایی که تولید بیشتری دارند یا تمایل به همکاری با صنایع شیر ایران دارند، به این چرخه اضافه شدهاند.
وی تأکید کرد: گزارش بازدیدهای استانی وزرا از وضعیت واحدهای اقتصادی به رئیسجمهور و معاون اول ارائه میشود تا در صورت نیاز تصمیمگیریهای لازم انجام شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح کالابرگ اشاره کرد و گفت: تعداد فروشگاههای طرف قرارداد این طرح در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان افزایش یافته و روند اجرای آن طبق برنامه و بهصورت عادی در حال انجام است.
میدری در پایان از اختصاص تسهیلات 20 میلیون تومانی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری خبر داد و افزود: با توجه به استقبال صورتگرفته، امکان بهرهمندی تعداد بیشتری از بازنشستگان از این تسهیلات فراهم شده است.
محمدعلی طالبی، استاندار کرمان نیز در این بازدید، هماهنگی بینبخشی دستگاههای اجرایی برای حمایت از واحدهای تولیدی را ضروری دانست و بر تسهیل فرآیندهای مرتبط با اشتغال و تأمین زیرساختهای مورد نیاز صنایع استان تأکید کرد.
علیرضا ابراهیمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان نیز در این بازدید ضمن ارائه گزارشی جامع از وضعیت تعاونیهای استان، بر اهمیت نظارت میدانی و حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی به منظور حفظ و توسعه اشتغال موجود تأکید کرد. وی افزود: بازدیدهای میدانی از واحدهای صنعتی و تعاونیها در اولویت برنامههای این اداره کل قرار دارد و تلاش میشود با شناسایی بهموقع چالشها، گامهای مؤثری در جهت رفع موانع تولید و اشتغال پایدار برداشته شود.