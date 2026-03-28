بیانیه خانه کارگر در محکومیت تشدید حملات به محیطهای کار، کارخانجات و زیرساختهای تولیدی کشور
خانه کارگر با صدور بیانیهای تفصیلی، تشدید حملات هوایی، موشکی و پهپادی به زیرساختهای صنعتی، مراکز تولیدی و محیطهای کار در نقاط مختلف کشور را به شدت محکوم کرده و نسبت به پیامدهای انسانی، اجتماعی و اقتصادی این اقدامات علیه جامعه کارگری هشدار داد.
به گزارش ایلنا در این بیانیه آمده است:
۱. حمله به محیطهای کار، حمله به معیشت مردم است
در روزهای اخیر شاهد گسترش حملات به مراکز صنعتی، کارخانجات، زیرساختهای تولیدی و حتی کارگاههای کوچک در استانهای مختلف کشور بودهایم. این حملات که توسط رژیم صهیونیستی با حمایت و همراهی آمریکا انجام شده، تنها تأسیسات صنعتی را هدف قرار نداده، بلکه مستقیماً امنیت شغلی و معیشت میلیونها کارگر و خانوادههای آنان را نشانه گرفته است. کارگران در کارخانهها، واحدهای تولیدی و کارگاهها در حال انجام کار روزمره خود بودهاند و هدف قرار دادن این فضاها به معنای قرار دادن نیروی کار در معرض خطر مستقیم است.
۲. گستره حملات در استانهای مختلف کشور
گزارشهای منتشر شده نشان میدهد که در روزهای اخیر مراکز صنعتی، واحدهای تولیدی و کارگاههای کوچک در استانهای مختلف از جمله اصفهان، مرکزی، خوزستان، تهران، گیلان، آذربایجان شرقی، یزد، قم، هرمزگان، بوشهر، فارس و برخی دیگر از مناطق کشور در معرض حملات و خسارت قرار گرفتهاند.
این حملات علاوه بر خسارتهای مادی گسترده، موجب شهادت و مجروح شدن شماری از کارگران و کارکنان این مراکز و نیز ایجاد نگرانی عمیق در میان خانوادههای کارگری شده است.
۳. کارگران؛ قربانیان خاموش حمله به زیرساختها
خانه کارگر تأکید میکند که در چنین حملاتی، نخستین و اصلیترین قربانیان، کارگران و خانوادههای آنان هستند. تعطیلی خطوط تولید، توقف فعالیت کارگاهها، آسیب دیدن ماشینآلات و زیرساختها و ایجاد ناامنی در محیطهای کار، مستقیماً معیشت کارگران را تهدید میکند و میتواند به بیکاری گسترده و آسیبهای اجتماعی منجر شود.
کارگرانی که با تلاش شبانهروزی چرخ تولید کشور را به حرکت درمیآورند، امروز خود در معرض تهدید و خطر قرار گرفتهاند.
۴. محیطهای کار، اهداف غیرنظامی هستند
بر اساس اصول شناختهشده بینالمللی و قواعد انسانی، مراکز تولیدی، کارخانجات، کارگاهها و زیرساختهای اقتصادی از جمله اهداف غیرنظامی محسوب میشوند. حمله به این مراکز نه تنها نقض آشکار اصول انسانی است، بلکه اقدامی علیه زندگی و معیشت مردم و جامعه کارگری به شمار میرود.
۵. همدردی با خانوادههای شهدا و کارگران آسیبدیده
خانه کارگر ضمن ابراز همدردی با خانوادههای کارگران و شهروندانی که در این حملات جان خود را از دست داده یا مجروح شدهاند، شهادت آنان را به خانوادههایشان و به جامعه کارگری کشور تبریک و تسلیت میگوید و برای مجروحان این حوادث آرزوی سلامتی و بهبودی دارد.
۶. درخواست از جامعه کارگری جهان
خانه کارگر از اتحادیههای کارگری، سندیکاها و تشکلهای کارگری در سراسر جهان میخواهد که نسبت به هدف قرار گرفتن محیطهای کار و مراکز تولیدی واکنش نشان دهند. سکوت در برابر حمله به کارگران و محل کار آنان، به معنای نادیده گرفتن حقوق بنیادین نیروی کار در جهان است.
۷. مطالبه از سازمان بینالمللی کار (ILO)
خانه کارگر همچنین از سازمان بینالمللی کار (ILO) به عنوان مهمترین نهاد بینالمللی مرتبط با حقوق کارگران میخواهد که نسبت به حمله به زیرساختهای اقتصادی و محیطهای کار در ایران موضعگیری صریح داشته و از همه ظرفیتهای خود برای محکومیت چنین اقداماتی و دفاع از امنیت محیطهای کار استفاده کند.
۸. ضرورت حفاظت از محیطهای کار و تولید
در شرایطی که اقتصاد و تولید ملی بر تلاش میلیونها کارگر متکی است، حفظ امنیت مراکز تولیدی و محیطهای کار یک ضرورت حیاتی برای جامعه به شمار میرود. هرگونه تعرض به این مراکز، علاوه بر خسارتهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی گستردهای نیز به همراه خواهد داشت.
۹. اعلام همبستگی با جامعه کارگری کشور
خانه کارگر در پایان این بیانیه با همه کارگران، کارفرمایان، مهندسان و کارکنان واحدهای تولیدی در سراسر کشور اعلام همبستگی کرده و تأکید میکند که جامعه کارگری ایران با وجود همه سختیها، همچنان در کنار یکدیگر برای حفظ تولید، کار و آینده کشور ایستاده است.
خانه کارگر بار دیگر تأکید میکند که حمله به محیطهای کار و زیرساختهای تولیدی، حمله به زندگی و معیشت مردم است و جامعه جهانی کارگری نباید در برابر آن سکوت کند.