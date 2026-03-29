پرداخت مطالبات قرق بانان مازندران/ پیمانکاران باید بروند

علی اکبر علوی نژاد، رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان مازندران، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره وضعیت ۱۲۰۰ کارگر قرق بان جنگل‌های مازندران که تحت مسئولیت بیش از دوازده شرکت پیمانکاری مشغول به کارند؛ به خبرنگار ایلنا گفت: خوشبختانه در اسفند سال ۱۴۰۴ با همکاری مدیر کل منابع طبیعی استان، کلیه حقوق و معوقات قرق بانان را واریز کردند؛ این نیروها هیچگونه طلبکاری ندارند.

علوی نژاد در مورد وضعیت قرق بانان و خواسته‌های آنان گفت: امسال مجریان طرح حفاظتی صلاحیت قرارداد را ندارند؛ کارگران قرق بان خواستارعدم تمدید قرارداد با شرکت‌ها هستند؛ خواسته این کارگران، انعقاد قرارداد مستقیم با اداره کل منایع طبیعی است؛ شاید به این وسیله حق و حقوق نیروها استیفا شود.

این فعال کارگری در مورد وضعیت سایر شرکت‌های استان مازندران گفت: برخی از شرکت‌ها توان پرداخت مطالبات را ندارند مثلاً کارگران نکاچوب شبانه روزی زحمت می‌کشند اما کارفرما می‌گوید فعلاً توان پرداخت مطالبات و معوقات نیست!

