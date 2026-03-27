به گزارش خبرنگار ایلنا، ساعاتی گذشته در روز جمعه، جنگنده‌های آمریکایی ـ صهیونیستی به کارخانه فولاد خوزستان حمله کردند؛ حمله‌ای که به گفته مسئولان استانی، بدون تلفات جانی بوده اما خساراتی به بخش‌هایی از این واحد صنعتی وارد کرده است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با تأیید این خبر اعلام کرد: این تهاجم از سوی جنگنده‌های متجاوز انجام شده و اگرچه خوشبختانه هیچ موردی از کشته یا مجروح گزارش نشده، اما بخشی از تأسیسات کارخانه دچار آسیب شده است.

در ادامه، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ارزیابی‌های اولیه از خسارات وارده به دو مجموعه صنعتی فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان که اخیراً هدف حمله قرار گرفته‌اند، گفت: تیم‌های کارشناسی در محل مستقر شده‌اند و بررسی دقیق ابعاد خسارت همچنان ادامه دارد.

وی با محکوم کردن این حملات، تأکید کرد: در فولاد خوزستان تاکنون گزارشی از تلفات انسانی ثبت نشده، اما درباره وضعیت فولاد مبارکه اصفهان هنوز جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته و احتمال وجود مصدوم یا تلفات مطرح است.

به گفته این مقام مسئول، پس از تکمیل بررسی‌های میدانی، گزارش رسمی از میزان خسارات و همچنین برنامه‌های پیش‌رو برای بازسازی و ادامه فعالیت این واحدها منتشر خواهد شد.

سخنگوی وزارت صمت همچنین با قدردانی از حضور تیم‌های ارزیاب و عملیاتی در محل، افزود: اطلاع‌رسانی دقیق درباره جزئیات آسیب‌ها و روند اقدامات اصلاحی، به‌زودی و پس از نهایی شدن بررسی‌ها انجام می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم مصونیت واحدهای تولیدی از حملات، تصریح کرد: بر اساس قواعد و کنوانسیون‌های بین‌المللی، تأسیسات صنعتی غیرنظامی باید از هرگونه تهدید و تعرض در امان باشند و چنین اقداماتی قابل قبول نیست.

در همین راستا، وی یادآور شد: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چندی پیش در نامه‌ای به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)، ضمن درخواست توقف حملات به مراکز صنعتی، خواستار همکاری‌های فنی این نهاد برای ارزیابی خسارات و کمک به بازسازی ظرفیت‌های صنعتی کشور شده است.

