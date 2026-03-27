حمله جنگندههای آمریکایی ـ صهیونیستی به فولاد خوزستان/ کارگران آسیب ندیدند
در پی تهاجم هوایی به یکی از مهمترین واحدهای صنعتی کشور، بخشی از تأسیسات فولاد خوزستان دچار آسیب شد؛ مقامهای مسئول ضمن تأیید نبود تلفات انسانی، از آغاز بررسیهای میدانی برای برآورد دقیق خسارات و پیگیری وضعیت دیگر واحدهای هدفگرفته خبر میدهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ساعاتی گذشته در روز جمعه، جنگندههای آمریکایی ـ صهیونیستی به کارخانه فولاد خوزستان حمله کردند؛ حملهای که به گفته مسئولان استانی، بدون تلفات جانی بوده اما خساراتی به بخشهایی از این واحد صنعتی وارد کرده است.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با تأیید این خبر اعلام کرد: این تهاجم از سوی جنگندههای متجاوز انجام شده و اگرچه خوشبختانه هیچ موردی از کشته یا مجروح گزارش نشده، اما بخشی از تأسیسات کارخانه دچار آسیب شده است.
در ادامه، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ارزیابیهای اولیه از خسارات وارده به دو مجموعه صنعتی فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان که اخیراً هدف حمله قرار گرفتهاند، گفت: تیمهای کارشناسی در محل مستقر شدهاند و بررسی دقیق ابعاد خسارت همچنان ادامه دارد.
وی با محکوم کردن این حملات، تأکید کرد: در فولاد خوزستان تاکنون گزارشی از تلفات انسانی ثبت نشده، اما درباره وضعیت فولاد مبارکه اصفهان هنوز جمعبندی نهایی صورت نگرفته و احتمال وجود مصدوم یا تلفات مطرح است.
به گفته این مقام مسئول، پس از تکمیل بررسیهای میدانی، گزارش رسمی از میزان خسارات و همچنین برنامههای پیشرو برای بازسازی و ادامه فعالیت این واحدها منتشر خواهد شد.
سخنگوی وزارت صمت همچنین با قدردانی از حضور تیمهای ارزیاب و عملیاتی در محل، افزود: اطلاعرسانی دقیق درباره جزئیات آسیبها و روند اقدامات اصلاحی، بهزودی و پس از نهایی شدن بررسیها انجام میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم مصونیت واحدهای تولیدی از حملات، تصریح کرد: بر اساس قواعد و کنوانسیونهای بینالمللی، تأسیسات صنعتی غیرنظامی باید از هرگونه تهدید و تعرض در امان باشند و چنین اقداماتی قابل قبول نیست.
در همین راستا، وی یادآور شد: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چندی پیش در نامهای به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)، ضمن درخواست توقف حملات به مراکز صنعتی، خواستار همکاریهای فنی این نهاد برای ارزیابی خسارات و کمک به بازسازی ظرفیتهای صنعتی کشور شده است.