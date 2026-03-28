نکاتی در رابطه با فرماندهی کارگاه در مدیریت حریق مخازن تحت فشار
انجمن متخصصین بهداشت حرفهای ایران نکاتی در رابطه با فرماندهی در مدیریت حریق مخازن تحت فشار منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، انجمن متخصصین بهداشت حرفهای ایران نکاتی در رابطه با فرماندهی در مدیریت حریق مخازن تحت فشار به قلم امید کلات پور، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی همدان، منتشر کرد.
این نکات به شرح زیر است:
- اولویت اول در هر شرایطی ایمنی تیم پاسخ است.
- در صورت شدید بودن حادثه، بلافاصله درخواست منابع پشتیبان کنید.
- محل پست فرماندهی را تعیین و اعلام رادیویی نمایید.
- درگیر فعالیت های عملیاتی نشده و وقت خود را صرف فرماندهی و مدیریت حادثه نمایید.
- از تجمع افراد غیر ضروری در اطراف محل حادثه جلوگیری نمایید.
- اعضای تیم در زاویه 45 درجه پشت سازه های بتونی و مستحکم و در محلی ایمن پناه بگیرد.
- فاصله ایمن بر اساس ظرفیت مخزن مشخص شده و تا 1.5 برابر فاصله محیط تخلیه شود.
- وضعیت و شرایط فرایندی شامل فشار، دما، عملکرد PSV و سلامت بدنه مخزن را بصورت مداوم پایش نمایید.
- به علایم BLEVE مثل تغییر رنگ مخزن، بادکردگی و عملکرد مداوم PSV توجه داشته باشید.
- کولینگ تجهیزات در معرض حرارت می بایست بصورت un-manned یا با مانیتور دوربرد انجام شود.
- در صورت بلند شدن صدای قوی PSV یا صدای بدنه، سریعا منطقه تخلیه شود.
- وضعیت پارامترهای فرایندی از طریق اتاق کنترل بصورت مستمر پایش شود.
- محتوای کلیه خطوط لوله تخلیه شده و فشار خط انداخته شود.
- پیش از تخلیه خطوط و تجهیزات تحت فشار، باز کردن خطوط، فلنج ها و اتصالات با احتیاط انجام شود.
- جریان گاز از یک سمت متوقف شود تا از باکس آپ و رپچر خط پیشگیری شود.
- به جهت شعله و محل برخورد آن توجه کنید.
- شعله جت ممکن است در روشنایی شدید روز بخوبی دیده نشود.
- با کمک افسران ایمنی، زون بندی منطقه حادثه را ایجاد کرده و مراقب ورود نفرات به مناطق کنترل باشید.
- تعداد افراد درگیر در صحنه حادثه در حداقل تعداد ممکن نگه داشته شود.
- جت فایر دارای شار حرارتی بسیار بالایی است که از فواصل دور هم بدون تجهیزات حفاظتی آسیب رسان است.
- اولویت کولینگ تجهیزات و تاسیسات را بر روی تاسیسات، خطوط و تجهیزات بدون فایرپروف متمرکز نمایید.
- درین کردن و تخلیه رواناب های آتش نشانی اطراف مخزن در انجام شود.
- تشکیل نقاط داغ (Hot Spot) با دوربین حرارتی پایش شود.
- عملیات کولینگ با تمرکز بر بخش خشک مخازن انجام شود.
- از هدایت مستقیم آب بصورت جت بر روی بدنه مخزن و خطوط، خودداری شود.
- عملیات کولینگ باید به آرامی و وسط اسپری مه پاش انجام شود.
- ساختار تیم را متناسب با نیاز فراهم کنید؛ به بیشتر و نه کمتر.
- در صورت بروز انفجار اولیه، به تاثیرات آن شامل آسیب به خطوط اطراف، سوراخ شدن مخازن اطراف و نتایج گازسنجی محیطی توجه نمایید.
- انفجارهای اولیه یا حرارت بالا، ممکن است به اتصالات صدمه زده و ریسک نشت را افزایش دهد.
- به ریسک عمل کردن ناگهانی سیستم های آزاد کننده فشار در حین عملیات توجه شود.
- پایداری سازه، اسکرت، خطوط لوله و سایر تجهیزات ممکن است در اثر انفجار یا جت فایر از بین رفته باشد. این موارد را در سایزآپ و تصمیمات فرماندهی لحاظ نمایید.
- در صورت تبخیر هیدروکربن، پتانسیل بروز فلش فایر یا انفجار بسیار بالاست.
- در صورت بروز نشت بدون آتش سوزی، با ایجاد پرده و اسپری آب، در ترقیق ماده بکوشید.
- در صورت بروز آتش سوزی و بویژه جت فایر، اولویت را بر قطع جریان و کولینگ تجهیزات و خطوط در معرض قرار دهید.
- تحت هیچ شرایطی تا از قطع جریان اطمینان حاصل نکرده اید، آتش جت را خاموش نکنید.
- عملیات کولینگ باید حداقل تا ساعت بعد از اطفای حریق هم ادامه یابد.
- پس از قطع جریان گاز، آتش باقی مانده با خاموش کننده های پودری خاموش شود.
- به جهت باد و مسیر گسترش دود و هیدروکربن در تخلیه نفرات و استقرار خودروهای آتش نشانی توجه داشته باشید.
- آمار برخط منابع از جمله پرسنل پاسخ را دریافت نمایید.
- کلیه رواناب های سمّی و قابل اشتعال در ظروف ایمن، جمع آوری و دفع شوند.
- هیدروکربن های نشت کرده، به سمت محل ایمن هدایت شوند.
- پس از اطفای حریق، گاز سنجی مجدد از محیط انجام شود.
- به پتانسیل احتراق مجدد گاز یا سایر مواد قابل اشتعال، پس از اطفا توجه شود.
- ریسک های باقی مانده مثل گازها و هیدروکربن های باقی مانده و سطوح داغ بررسی و ایمن شوند.
- تمامی بخارات سنگین جمع شده در فضاهای بسته و پست تهویه شوند.