به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر رهبر، فعال صندوق بازنشستگی لشکری، در رابطه با بیمه عمر و حادثه مستمری بگیران نیروهای مسلح گفت: مبلغ بیمه عمر مستمری بگیران، دویست میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ بود که این گروه از بازنشستگان در صورت حادثه هم غرامت دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: مستمری‌بگیران فعلا نیاز به تنظیم فرم ذینفع ندارند و بعد فوت براساس انحصار وراثت این مبلغ بین وراث تقسیم می‌شود.

رهبر افزود: مستمری‌بگیران ابتدا به فیش حقوقی توجه نمایند؛ اگر بابت بیمه عمر و حادثه مبلغی کسر نمی‌شود، سریعا به دفاتر ساتا مراجعه و درخواست برقراری نمایند. در غیر این‌صورت مبلغی به وراث پس از فوت مستمری بگیر پرداخت نمی‌شود و در صورت حادثه غرامتی دریافت نمی‌کنند.

