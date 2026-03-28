نکاتی در رابطه با بیمه عمر و حادثهی مستمری بگیران نیروهای مسلح
مبلغ بیمه عمر مستمری بگیران، دویست میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ بود که این گروه از بازنشستگان در صورت بروز حادثه نیز غرامت دریافت میکنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر رهبر، فعال صندوق بازنشستگی لشکری، در رابطه با بیمه عمر و حادثه مستمری بگیران نیروهای مسلح گفت: مبلغ بیمه عمر مستمری بگیران، دویست میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ بود که این گروه از بازنشستگان در صورت حادثه هم غرامت دریافت میکنند.
وی ادامه داد: مستمریبگیران فعلا نیاز به تنظیم فرم ذینفع ندارند و بعد فوت براساس انحصار وراثت این مبلغ بین وراث تقسیم میشود.
رهبر افزود: مستمریبگیران ابتدا به فیش حقوقی توجه نمایند؛ اگر بابت بیمه عمر و حادثه مبلغی کسر نمیشود، سریعا به دفاتر ساتا مراجعه و درخواست برقراری نمایند. در غیر اینصورت مبلغی به وراث پس از فوت مستمری بگیر پرداخت نمیشود و در صورت حادثه غرامتی دریافت نمیکنند.