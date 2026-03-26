پیام تبریک خانهکارگر به دبیرجدید شورای عالی امنیت ملی
خانه کارگر به مناسبت انتخاب دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در پیامی، انتصاب محمدباقر ذوالقدر به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم
سردار محترم جناب آقای محمدباقر ذوالقدر
با نهایت احترام و قدردانی، بدینوسیله صمیمانهترین تبریکات را به مناسبت انتصاب شایسته حضرتعالی که از ذخایر عظیم انقلاب و امنیت و جنگ میباشید که نشان از تلاش ها و تجارب و مجاهدت شایانستایش و پیشرفتهای چشمگیر شما در عرصهٔ مدیریت و فرماندهی نظامی است تقدیم مینماییم.
تلاشهای بیدریغ، ارادهٔ استوار و تجارب متعدد تان در عرصه های مختلف از جنابعالی چهرهای ممتاز ساخته است .
در این فرصت، یاد و گرامیداشت شهید گرامی علی لاریجانی را که با ایثار خالصانهاش، نامی جاودانه بر دلهای ما جای داده است، تجدید مینماییم.
روح پاک او، که در راه خدمت به مردم و دفاع از آرمانهای والای انقلاب فداکاری کرد، همواره مشعل راه ما باشد و ما را به ادامهٔ مسیر عدالت، صداقت و فداکاری تشویق کند. ایستادگی و شجاعت او، یادآور این حقیقت است که هر گامی که در مسیر پیشرفت مینهد، باید با ارادهٔ استقامت و ایثار همراه باشد.
آرزوی توفیق، سلامتی کامل، قدرت اندیشه و توانمندیهای بیپایان برای شما و تمامی همرزمان غیورتان داریم.
امید است که با مدیریت حکیمانهتان، شورای امنیت ملی همچنان به عنوان نمادی از اقتدار ، کارآمدی، شفافیت در خدمت اعتلای استقلال و اقتدار ایران اسلامی ادامه یابد و طومار استکبار جهانی و اسرائیل غاصب را در هم بپیچد و دستاوردهای بیشتری را به ارمغان آورد.
از صمیم قلب برای شما آرزوی موفقیتهای پیوسته، پیشرفتهای مستمر و تحقق تمام اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داریم و مطمئنیم که با پشتکار و ارادهٔ قویتان، مسیر پیشرفت را با گامهای استوار و پایدار ادامه خواهید داد.
از درگاه ایزد متعال توفیقات روزافزون جنابعالی و پیروزی ملت ایران را مسالت داریم .
و من الله التوفیق
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران