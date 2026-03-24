به همت کارگران در ایام جنگ، موادغذایی بدون مشکل تولید شد/ کمک وزارت کار به عرضه بهتر محصولات غذایی در سراسر کشور

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان بازدید میدانی از یکی از واحدهای صنایع غذایی، در یکی از استان‌ها هدف از این بازدید را قدردانی از تلاش کارگران و کارفرمایان این بخش عنوان کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر نقش حیاتی صنایع غذایی در شرایط جنگی گفت: این صنایع در چنین شرایطی حتی بیش از زمان عادی فعال هستند تا محصولات غذایی بدون اختلال به دست مردم برسد و وزارت تعاون نیز در حال استفاده از ظرفیت شرکت‌های پخش و صنایع زیرمجموعه خود برای تقویت عرضه در کشور است.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت صنایع غذایی در شرایط جنگی گفت: صنایع غذایی از جمله صنایعی هستند که در چنین شرایطی شاید حتی بیش از شرایط عادی در حال فعالیت هستند تا محصولات غذایی همانند گذشته و بدون اختلال به دست مردم برسد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از آغاز یک برنامه در این وزارتخانه برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های زیرمجموعه خبر داد و گفت: در وزارت تعاون فعالیتی آغاز شده تا بتوانیم از ظرفیت‌های توزیع صنایع شیر ایران و همچنین شرکت‌های پخشی که در مجموعه وزارتخانه و صندوق‌های بازنشستگی فعالیت دارند، برای عرضه بهتر محصولات غذایی استفاده کنیم.

وی افزود: هدف از این اقدام، استفاده از توان شرکت‌های پخش برای عرضه محصولات غذایی و تقویت شبکه توزیع در کشور است.

میدری با بیان اینکه این بازدید برای دقیق‌تر کردن ارتباط میان شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های پخش زیرمجموعه وزارتخانه انجام شده است، تصریح کرد: خوشبختانه مسائل پیچیده و جدی در این حوزه وجود ندارد و می‌توان آن‌ها را حل کرد.

وزیر تعاون اظهار امیدواری کرد؛ با رفع این مسائل، هم‌افزایی بیشتری میان مجموعه‌های دولتی و بخش خصوصی شکل بگیرد و زمینه گسترش عرضه محصولات غذایی در کشور فراهم شود.

