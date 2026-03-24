میدری در بازدید میدانی از یک وحد صنعتی تولید موادغذایی:
به همت کارگران در ایام جنگ، موادغذایی بدون مشکل تولید شد/ کمک وزارت کار به عرضه بهتر محصولات غذایی در سراسر کشور
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در ایام حملات دشمن صهیونیستی - آمریکایی به کشورمان، کارگران جان برکف بخش موادغذایی کشورمان با حضور در خطوط تولید، باعث شدند، مواد غذایی بدون مشکل به دست مصرف کنندگان برسد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان بازدید میدانی از یکی از واحدهای صنایع غذایی، در یکی از استانها هدف از این بازدید را قدردانی از تلاش کارگران و کارفرمایان این بخش عنوان کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر نقش حیاتی صنایع غذایی در شرایط جنگی گفت: این صنایع در چنین شرایطی حتی بیش از زمان عادی فعال هستند تا محصولات غذایی بدون اختلال به دست مردم برسد و وزارت تعاون نیز در حال استفاده از ظرفیت شرکتهای پخش و صنایع زیرمجموعه خود برای تقویت عرضه در کشور است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از آغاز یک برنامه در این وزارتخانه برای استفاده از ظرفیت شرکتهای زیرمجموعه خبر داد و گفت: در وزارت تعاون فعالیتی آغاز شده تا بتوانیم از ظرفیتهای توزیع صنایع شیر ایران و همچنین شرکتهای پخشی که در مجموعه وزارتخانه و صندوقهای بازنشستگی فعالیت دارند، برای عرضه بهتر محصولات غذایی استفاده کنیم.
وی افزود: هدف از این اقدام، استفاده از توان شرکتهای پخش برای عرضه محصولات غذایی و تقویت شبکه توزیع در کشور است.
میدری با بیان اینکه این بازدید برای دقیقتر کردن ارتباط میان شرکتهای تولیدی و شرکتهای پخش زیرمجموعه وزارتخانه انجام شده است، تصریح کرد: خوشبختانه مسائل پیچیده و جدی در این حوزه وجود ندارد و میتوان آنها را حل کرد.
وزیر تعاون اظهار امیدواری کرد؛ با رفع این مسائل، همافزایی بیشتری میان مجموعههای دولتی و بخش خصوصی شکل بگیرد و زمینه گسترش عرضه محصولات غذایی در کشور فراهم شود.