خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

باید به سمت خودکفایی حرکت کنیم/ از نیروی کار حمایت کنید

کد خبر : 1764984
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های کارفرمایی خدماتی، فنی، مهندسی و پشتیبانی استان گلستان تأکید کرد که تحقق شعار سال و پیشبرد اقتصاد مقاومتی در گرو همدلی و همکاری کارگران و کارفرمایان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی است.

رسول گرگیج در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به نقش تعیین‌کننده وحدت ملی و امنیت ملی در پیشبرد اهداف اقتصادی اظهار کرد: در سالی که با رویکرد تقویت اقتصاد مقاومتی همراه است، لازم است همه فعالان حوزه تولید و اشتغال، اعم از کارگران و کارفرمایان، با همبستگی و همدلی بیش از پیش در مسیر توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کنند. 

وی کارگران را موتور محرکه تولید و کارآفرینان و کارفرمایان را هدایت‌کنندگان این چرخه دانست و افزود: انسجام و تعامل سازنده میان این دو قشر، رمز موفقیت در تحقق شعار سال است. با بهره‌گیری از توانمندی‌های نیروی کار ایرانی و استفاده از سرمایه‌های داخلی می‌توان گام‌های مؤثری در تقویت تولید ملی و حرکت به سمت خودکفایی برداشت. 

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های کارفرمایی استان گلستان همچنین با تأکید بر ضرورت توجه جدی به حوزه اشتغال و تولید در این استان گفت: تقویت واحدهای تولیدی، حمایت از کارآفرینان، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان و رفع موانع پیش‌روی تولید از مهم‌ترین اولویت‌ها در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است؛ اهدافی که تنها با همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه کارگری و کارفرمایی محقق خواهد شد. 

گرگیج در ادامه به نقش مؤثر بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های خدماتی، فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها از پیشران‌های مهم اقتصاد محسوب می‌شوند و نقش مهمی در ایجاد اشتغال مولد و ارتقای سطح تولید دارند. اتکا به نیروی کار متخصص داخلی و تقویت ظرفیت‌های کارفرمایی می‌تواند به کاهش وابستگی به خارج و گسترش بازارهای جدید برای محصولات و خدمات ایرانی منجر شود. 

وی همچنین دانش‌بنیان شدن فعالیت‌ها و حمایت از شرکت‌های نوآور را از دیگر الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و خاطرنشان کرد: توجه به نوآوری و فناوری می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد کشور باشد. 

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های کارفرمایی خدماتی، فنی، مهندسی و پشتیبانی استان گلستان در پایان ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی منسجم و تلاش مشترک همه بخش‌ها، در سال ۱۴۰۵ شاهد تحولی محسوس در حوزه تولید، اشتغال و اقتصاد استان و کشور باشیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار