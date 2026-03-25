باید به سمت خودکفایی حرکت کنیم/ از نیروی کار حمایت کنید

رسول گرگیج در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به نقش تعیین‌کننده وحدت ملی و امنیت ملی در پیشبرد اهداف اقتصادی اظهار کرد: در سالی که با رویکرد تقویت اقتصاد مقاومتی همراه است، لازم است همه فعالان حوزه تولید و اشتغال، اعم از کارگران و کارفرمایان، با همبستگی و همدلی بیش از پیش در مسیر توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کنند.

وی کارگران را موتور محرکه تولید و کارآفرینان و کارفرمایان را هدایت‌کنندگان این چرخه دانست و افزود: انسجام و تعامل سازنده میان این دو قشر، رمز موفقیت در تحقق شعار سال است. با بهره‌گیری از توانمندی‌های نیروی کار ایرانی و استفاده از سرمایه‌های داخلی می‌توان گام‌های مؤثری در تقویت تولید ملی و حرکت به سمت خودکفایی برداشت.

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های کارفرمایی استان گلستان همچنین با تأکید بر ضرورت توجه جدی به حوزه اشتغال و تولید در این استان گفت: تقویت واحدهای تولیدی، حمایت از کارآفرینان، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان و رفع موانع پیش‌روی تولید از مهم‌ترین اولویت‌ها در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است؛ اهدافی که تنها با همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه کارگری و کارفرمایی محقق خواهد شد.

گرگیج در ادامه به نقش مؤثر بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های خدماتی، فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها از پیشران‌های مهم اقتصاد محسوب می‌شوند و نقش مهمی در ایجاد اشتغال مولد و ارتقای سطح تولید دارند. اتکا به نیروی کار متخصص داخلی و تقویت ظرفیت‌های کارفرمایی می‌تواند به کاهش وابستگی به خارج و گسترش بازارهای جدید برای محصولات و خدمات ایرانی منجر شود.

وی همچنین دانش‌بنیان شدن فعالیت‌ها و حمایت از شرکت‌های نوآور را از دیگر الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و خاطرنشان کرد: توجه به نوآوری و فناوری می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد کشور باشد.

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های کارفرمایی خدماتی، فنی، مهندسی و پشتیبانی استان گلستان در پایان ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی منسجم و تلاش مشترک همه بخش‌ها، در سال ۱۴۰۵ شاهد تحولی محسوس در حوزه تولید، اشتغال و اقتصاد استان و کشور باشیم.

