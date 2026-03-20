پیام تبریک عید سعید فطر و عید نوروز خانه کارگر

به گزارش ایلنا، متن این دو پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«فطر، روز پاداش روزه‌داران، روز پیروزی ایمان بر کفر، روز تلاقی معنویت و انسانیت، روز جشن عبادت و بازگشت به فطرت پاک الهی است.»

حلول ماه شوال و عید سعید فطر، عید بندگی و طهارت را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدّ ظله‌العالی)، امت سرافراز اسلام، بویژه کارگران خدوم و صبور ایران اسلامی، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.

عید فطر، اوج شکوفایی و ثمره شیرین عبودیت و بندگی در ماه مبارک رمضان است؛ ماهی که با روزه‌داری، عبادت، دعا و استغفار، فرصتی برای تزکیه نفس و پالایش روح فراهم آورد. اما امسال، این عید سعید در حالی فرا می‌رسد که جامعه ما داغدار فقدان رهبران و شهدای بزرگواری است که در راه دفاع از اسلام، انقلاب و آرمان‌های انسانیت، جان شیرین خود را فدا کردند.

یاد و خاطره رهبران انقلاب و شهدای گرانقدر، از جمله آنانی که در ایام نورانی ماه رمضان، همچون سردار سلیمانی و یارانش، در راه دفاع از مظلومان و مبارزه با استکبار به شهادت رسیدند، گرامی باد. آنان که با ایثار و فداکاری خود، راه پرافتخار مقاومت را برایمان روشن نگه داشتند.

خانه کارگر، ضمن تبریک این عید بزرگ، آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه روزه‌داران را از درگاه الهی دارد و امیدوار است برکت این عید سعید، شامل حال همه ملت ایران، خصوصاً جامعه کارگری گردد. امید است سال پیش رو، سال پیروزی جبهه مقاومت بر ظلم و استکبار، بازگشت عزت و اقتدار به امت اسلامی، و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی اقشار ضعیف جامعه باشد.

آنان که در راه خدا جهاد کردند و در این مسیر به شهادت رسیدند، مشمول رحمت الهی‌اند و خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌کند.

عیدتان مبارک!

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

به نام خدا

بهار طبیعت بار دیگر از راه می‌رسد و نوروز ۱۴۰۵ در حالی فرا می‌رسد که ملت بزرگ ایران سالی پرحادثه و سرشار از آزمون‌های دشوار را پشت سر گذاشته است. تقارن بهار با ماه مبارک رمضان، ماه بندگی، صبر و همدلی، یادآور معنویت، ایثار و همبستگی در میان مردم شریف ایران و به‌ویژه جامعه بزرگ کارگری است؛ جامعه‌ای که همواره در سخت‌ترین شرایط، استوار در کنار کشور و آرمان‌های ملی ایستاده است.

امسال نوروز در فضایی برگزار می‌شود که یاد و نام رهبر شهید و دیگر شهدای سرافراز جنگ، همچون چراغی فروزان در حافظه تاریخی ملت ایران و در دل‌های مردم قدرشناس، به‌ویژه کارگران پرتلاش کشور، زنده است. خانه کارگر با نهایت احترام و افتخار، یاد و خاطره تمامی شهیدان راه استقلال، عزت و امنیت ایران اسلامی را گرامی می‌دارد و بر ادامه راه آنان در مسیر سازندگی، عدالت و پیشرفت تأکید می‌کند.

جامعه کارگری ایران در طول دهه‌های گذشته نشان داده است که ستون استوار تولید، توسعه و پایداری اقتصادی کشور است. کارگران سخت‌کوش، در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، معادن، مزارع و همه عرصه‌های کار و تلاش، با دستان توانمند خود چرخ‌های اقتصاد کشور را به حرکت درآورده‌اند و در سخت‌ترین شرایط نیز از مسئولیت تاریخی خود در حفظ تولید ملی و سربلندی ایران عقب ننشسته‌اند.

سال ۱۴۰۴ برای کارگران سالی سرشار از تلاش، مطالبه‌گری و پیگیری حقوق صنفی و معیشتی بود. در همین مسیر، تصمیم‌گیری‌ها درباره افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵، گامی مهم در جهت بهبود شرایط زندگی و تقویت امید در میان خانواده‌های کارگری به شمار می‌آید. هرچند جامعه کارگری همچنان با چالش‌های معیشتی و اقتصادی روبه‌روست، اما این افزایش دستمزد می‌تواند نویدبخش توجه بیشتر به جایگاه نیروی کار و ضرورت ارتقای عدالت مزدی در کشور باشد.

خانه کارگر بر این باور است که تحقق توسعه پایدار، رونق تولید و پیشرفت اقتصادی بدون توجه جدی به معیشت، امنیت شغلی و منزلت اجتماعی کارگران امکان‌پذیر نیست. توجه به حقوق کارگران، حمایت از تولید داخلی و تقویت امنیت شغلی زحمتکشان باید به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی سیاست‌گذاری‌های کشور مورد توجه قرار گیرد.

نوروز، پیام‌آور امید، نوسازی و آغاز دوباره است. جامعه بزرگ کارگری ایران با الهام از فرهنگ کار، تلاش و مقاومت، با یاد شهیدان سرافراز این سرزمین و با تکیه بر همبستگی و همدلی، سال جدید را با امید به آینده‌ای روشن‌تر آغاز می‌کند. بی‌تردید کارگران ایران همچنان با اراده‌ای استوار در مسیر آبادانی کشور، تقویت تولید ملی و تحقق عدالت اجتماعی گام برخواهند داشت.

خانه کارگر ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان برای ملت شریف ایران، به‌ویژه کارگران و خانواده‌های معزز آنان، امید دارد که سال ۱۴۰۵ سالی سرشار از همدلی و رفاه زحمتکشان باشد.

