به گزارش ایلنا، معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ اعلام کرد: با توجه به استعلامات و مکاتبات انجام شده، نحوه اعمال تعطیلی عمومی به دلیل شهادت رهبر انقلاب را برای کارگران بخش خصوصی اعلام کرد. طبق اعلام این معاونت، این تعطیلی عمومی مشابه تعطیلات رسمی کشور برای کارگران بخش خصوصی نیز اعمال می‌شود.

این تعطیلی بر اساس ماده ۶۳ قانون کار در نظر گرفته شده است و به موجب آن، کارگران بخش خصوصی نیز همانند سایر تعطیلات عمومی و رسمی کشور از مزایای این تعطیلی بهره‌مند خواهند شد.

