جزییات تسهیلات اعتباری خرید برای بازنشستگان کشوری
مدیرکل خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص طرح خدمات اعتباری ۱۰ میلیون تومانی و افزایش اعتبار فروشگاهی به ۶ میلیون تومان توضیحاتی ارائه دارد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا شیخی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری با هدف بهبود وضعیت معیشت و رفاه بازنشستگان از ابتدای سال ۱۴۰۴ مجموعهای از طرحهای رفاهی و خدماتی را برنامهریزی و در حال ارائه دارد گفت: یکی از خدماتی که از دیروز عملاً اجرایی شده امکان خرید اعتباری بازنشستگان از ۱۷ هزار نقطه فروشگاهی است که این طرح متفاوتتر از طرحهای گذشته است و به نوعی از طریق اپلیکیشن انجام میشود و افراد بازنشسته با نصب لینک اپلیکیشن کارت اعتباری صبا کارت از خریدهای اعتباری مجموعههای مختلف بهرهمند شوند.
وی افزود: آدرس اپلیکیشن در سایت صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارد و بازنشستگان میتوانند این اپلیکیشن را نصب کنند و به نوعی هم از میزان اعتبار مطلع شوند و هم از ۱۷ هزار نقطه فروشگاهی که عملاً تدارک دیده شده به صورت اعتباری استفاده کنند.
شیخی با بیان اینکه سقف اعتباری ۱۰ میلیون تومان پیشبینی شده است ادامه داد: بیشتر خریدهای خرد و عملا خریدهای فروشگاهی و کالاهای روزمره است که بازنشستگان معمولاً برای مایحتاج اولیه استفاده میکنند، بنابراین میتوانند از سقف اعتباری استفاده کنند که این سقف بازپرداخت دو ماه دارد.
وی اظهار کرد: بازپرداخت دو ماهه است و هر زمانی در طول سال میتوانند از این اعتبار استفاده کنند. ممکن است کسی تا سقف ده میلیون تومان را استفاده نکند، بنابراین هر میزانی که از صبا کارت الکترونیکی استفاده میشود، بازپرداخت آن بلافاصله از ماه بعد در دو قسط و از حقوقشان کسر میشود.
شیخی با بیان اینکه طرح متفاوت است و یک مسیر جدید را باید بازنشستگان طی کنند گفت: طرحهای گذشته به این صورت بود که اگر بازنشستهها از خریدهای اعتباری استفاده میکردند حتما نیاز بود که از طریق کارت بانکی حقوق بازنشستگان استفاده شود که این طرح مسیر را متفاوت کرده و حتما باید اپلیکیشن را روی گوشی نصب کنند تا هم بتوانند برای خریدهای آنلاین را استفاده کنند و هم اگر حضوری به یکی از فروشگاههای زنجیرهای برای استفاده از خدمات مراجعه کردند، با استفاده از همین اپلیکیشن و بارکدی که به صندوقدار نشان میدهند میتوانند اعتبارشان را مشخص و خریدشان را از میزان اعتبار کسر کنند.
وی با بیان اینکه از دیروز عملاً طرحها آغاز شده و نیاز است که اطلاع رسانی گسترده در این حوزه انجام شود، از طریق خود سامانه و به نوعی نمایندههای بازنشستگان که کانونهای بازنشستگان کشوری هستند اطلاعرسانی انجام شده افزود: تنوع و گستردگی نقاط فروشگاهی در سراسر کشور زیاد است ، بخش اعظم، فروشگاههای زنجیرهای و حتی فروشگاههای محلی داخل طرح هستند که افراد در استانها و شهرها میتوانند از آن بهره مند شوند. برای مشاهده نقاط فروشگاهی، اپلیکیشن بخشی را به عنوان اسامی فروشگاههای طرف قرارداد دارد که همه فروشگاه هایی که میتوانند خدمات دریافت کنند را مشاهده میکنند. در بعضی فروشگاهها امکان خرید بر خط وجود دارد که همزمان میتوانند این خرید را انجام دهند ولی بعضی از فروشگاهها مثل فروشگاههای زنجیرهای حتماً حضوری نیاز به مراجعه است که آدرسها قابل مشاهده است و میتوانند از خدمات حضوری استفاده کنند.
وی در خصوص وام ضروری بازنشستگان افزود: پرداخت آخرین مرحله وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان انجام شده و به نوعی پرونده وامهای ضروری امسال بسته شد. حدود ۲۸۸ هزار نفر از متقاضیان وام ضروری، با هدف تامین بخشی از نیازهای ضروری بازنشستگان، پرداختهایشان را انجام دادیم و عملاً این مسئله به پایان رسیده است. برای سال آینده هم به دنبال افزایش رقم تسهیلات مالی هستیم چون امسال وام ۵۰ میلیونی بود و پیشنهاد این بود که تا سقف ۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند و درصدد هستیم تعداد افرادی که از این وامها استفاده میکنند هم افزایش پیدا کند که به نوعی نیازهای بازنشستگان در این حوزه هم رفع کند.
وی به خرید فروشگاهی زنجیرهای اشاره کرد و ادامه داد: بازنشستگان میتوانند با اعتبار سه میلیون تومانی و بازپرداخت سه ماهه از خرید فروشگاهی فروشگاههای زنجیرهای بهرهمند شوند اما امروز طرح جدید و توسعهای که در این حوزه داشتیم این رقم اعتباری ۳ میلیون تومانی به ۶ میلیون تومان افزایش دادیم که بازنشستگان تا سقف ۶ میلیون تومان بتوانند از فروشگاههای زنجیرهای بهرهمند شوند و اقساط به صورت سه ماه از حقوقشان کسر شود. همچنین ممکن است بازنشستگان خیلی نیاز نداشته باشند که از خرید اعتباری استفاده کنند یا اعتبارشان به اتمام رسیده و قصد دارند که خرید نقدی از فروشگاهها انجام دهند، بنابراین سقف تخصیص تا شش درصد مازاد به تخفیفات عمومی هم لحاظ کردیم تا افراد از تخفیفات خریدهای نقدی هم بهرهمند شوند.