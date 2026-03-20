نگاهی به افزایش شصت درصدی مزد/ تورم را مهار کنید

سیدمحمود حمیدی (عضو اسبق شورای اسلامی کار استان گلستان) در گفت‌وگو با ایلنا بیان کرد: دستمزد سال آینده مشخص شده است. پایه حقوق کارگران در سال آینده ۶۰ درصد افزایش یافته است و گفته شده که علاوه بر آن، حق اولاد و پایه سنواتی نیز افزایش می‌یابد. بنابراین حداقل دستمزد به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسید.

وی تصریح کرد: این افزایش دستمزد می‌تواند تا اندازه‌ای فشار اقتصادی بر خانواده‌های کارگری را کاهش دهد و موجب بهبود قدرت خرید آنان شود. با افزایش قدرت خرید کارگران قطعا شاهد رشد اقتصادی و تحول اقتصادی در بازار خواهیم بود.

عضو اسبق شوراهای اسلامی کار استان گلستان ادامه داد: کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری بارها هشدار دادند که اگر تورم مهار نشود این افزایش دستمزد تاثیری چندانی ندارد. دولت و مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۵ باید اقدماتی موثری انجام دهند که تورم کنترل شود.

حمیدی همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه دوباره به کشور عزیزمان حمله کردند و در این جنگ مقام معظم رهبری، فرماندهان و مردم به شهادت رسیدند. در این شرایط کارگران ایرانی در ایام جنگ در خط تولید که خط مقدم کارگران است، حضور دارند تا زندگی مردم متوقف نشود. کارگران از وفادارترین قشر جامعه هستند.

این فعال کارگری در پایان اظهار کرد: دراین شرایط جنگی که قرار داریم شرکت‌های کوچک و بزرگ نیازمند کمک دولت هستند؛ موضوعی که به‌طور مستقیم با معیشت کارگران و ثبات بازار کار در ارتباط است. مسئولین نباید اجازه دهند که این جنگ تحمیلی در وضعیت اقتصادی و معیشت کارگران اثرگذاری ایجاد کند.

