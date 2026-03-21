در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
افزایش بیکاری کارگران و استادکاران ساختمانی/ ستاد ویژه تشکیل دهید
دبیر انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی گرگان گفت: در شرایط جنگی باید به قشر مظلوم کارگران ساختمانی توجه ویژه شود. کارگران ساختمانی از وفادارترین و مقاومترین اقشار جامعه هستند که در روزهای آرام و بحرانی، برای آبادانی کشور تلاش کردهاند.
رضا کمیزی (دبیر انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی گرگان) در گفتوگو با ایلنا با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: در وضعیت جنگی که ایران قرار گرفته، بسیاری از فعالیتهای عمرانی و اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار گرفتهاند و این مسئله موجب شده کارگران ساختمانی بیش از گذشته دچار آسیب شوند. در چنین شرایطی دولت باید توجه ویژهای به معیشت این قشر مظلوم و زحمتکش داشته باشد.
رضا کمیزی اظهار کرد: در حال حاضر ساختوسازها بهدلیل شرایط جنگی و رکود اقتصادی بهشدت کاهش یافته و بسیاری از کارگران ساختمانی که روزمزد کار میکنند، با مشکلات جدی در تأمین هزینههای زندگی خود روبهرو هستند نبود امنیت شغلی، تأخیر در پروژههای عمرانی و نبود کار کافی باعث شده تا بخش بزرگی از جامعه کارگران ساختمانی دچار بیکاری فصلی و طولانیمدت شوند.
عضو هیئتمدیره کارگران ساختمانی گرگان با اشاره به اهمیت بیمه تأمین اجتماعی برای این قشر گفت: یکی از مشکلات اصلی کارگران ساختمانی، مسائل مربوط به بیمه تأمین اجتماعی است. بسیاری از کارگران فاقد پوشش بیمهای پایدار هستند و در صورت بیکاری یا حادثه کاری، از هیچگونه حمایت مالی برخوردار نمیشوند.
کمیزی ادامه داد: کارگران ساختمانی ستون فقرات توسعه و زیربنای کشور هستند؛ اگر این قشر از رونق کار و امنیت معیشتی برخوردار نباشد، بازسازی کشور پس از بحران جنگ به تأخیر خواهد افتاد. به همین دلیل دولت چهاردهم باید ستاد ویژهای برای رسیدگی به امور معیشتی و بیمهای کارگران ساختمانی در سراسر کشور تشکیل دهد.
این فعال کارگری افزود: در بسیاری از استانها، انجمنهای صنفی از کمبود منابع مالی رنج میبرند و توان حمایت از اعضای خود را ندارند. لازم است نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام در کنار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهصورت هدفمند از کارگران ساختمانی بیدرآمد حمایت کنند.
او تأکید کرد که اختصاص کالابرگ، کمک نقدی، و بستههای معیشتی برای این قشر، میتواند تا حدودی فشار اقتصادی را کاهش دهد.
وی در پایان گفت: کارگران ساختمانی از وفادارترین و مقاومترین اقشار جامعه هستند که در روزهای آرام و بحرانی، برای آبادانی کشور تلاش کردهاند. امروز در خط مقدم پایداری اقتصادی کشور، این کارگران نیازمند حمایت جدی، بیمه پایدار، و سیاستهای اقتصادی عادلانهاند تا با دلگرمی بیشتری در مسیر خدمت و سازندگی حرکت کنند.