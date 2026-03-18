وام ۵۰ میلیونی برای ۱۰۰۰ بازنشسته فولاد؛ آخرین اقدام رفاهی سال ۱۴۰۴
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی گروه بازنشستگی فولاد، با تلاش و پیگیریهای مدیریت سرمایه انسانی گروه فولاد، وام قرضالحسنه ۵۰۰ میلیون ریالی تعداد ۱۰۰۰ نفر از بازنشستگان باقیمانده دارای حساب در بانک رفاه کارگران پرداخت شد. داوود حمیدی، جانشین مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در امور بازنشستگان فولاد، اعلام کرد با احتساب این مرحله از پرداخت تسهیلات و مبالغ واریزی در ماههای گذشته، تعداد کل بازنشستگان دریافتکننده وام در سال جاری به ۱۵۴۰۰ نفر و میزان کل اعتبارات پرداختی به حدود ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این اقدام در راستای تداوم برنامههای رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری و گروه بازنشستگی فولاد و با هدف تقویت توان معیشتی جامعه بازنشستگان فولاد صورت گرفته است.