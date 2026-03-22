کارگران سال گذشته را چگونه گذراندند؟/ در انتظار حمایت دولت
به گزارش خبرنگار ایلنا، اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، در رابطه با وضعیت کارگران در سال ۱۴۰۴ گفت: این سال یکی از سختترین سالهایی بوده که کارگران تجربه کردهاند. در ابتدای سال امیدوار بودیم که افزایش دستمزد تا حدی بتواند شرایط را برای کارگران قابل تحملتر کند، اما متاسفانه این چنین نشد.
وی بیان کرد: در سالهای گذشته معمولاً افزایش دستمزدها حدود شش یا هفت ماه اثرگذاری داشت؛ بهطوریکه از نیمه دوم سال بهتدریج اثر آن کاهش پیدا میکرد و در فصل زمستان عملاً تأثیر خود را از دست میداد. اما متأسفانه در سال گذشته این افزایش دستمزد بیش از سه ماه دوام نداشت.
شوکت ادامه داد: بعد از تابستان، تورم شدیدی در کشور ایجاد شد. افزایش ناگهانی نرخ ارز و مجموعه این عوامل دست به دست هم داد تا ارزش پول ملی بیش از پیش کاهش یابد.
وی گفت: همچنین در همین سال شاهد حذف برخی یارانهها بودیم؛ یارانههایی که پیشتر با ارز ۲۸ هزار تومانی و ۳۰ هزار تومانی برای نهادههای دامی و برخی اقلام دیگر پرداخت میشد. حذف این یارانهها موجب افزایش شدید قیمت گوشت، انواع پروتئین، مرغ، روغن و سایر اقلام مصرفی شد. در نتیجه، افزایش دستمزد عملاً تنها در دو تا سه ماه نخست سال اثرگذاری داشت.
این فعال کارگری گفت: من به یک مشکل دیگر در رابطه با کارکران اشاره کنم؛ ببینید تعدادی از کارگران که در طرح مسکن ملی ثبتنام کرده بودند، با مسئله پرداخت اقساط این طرح نیز درگیر شدند. به همین دلیل میتوان گفت دشواری هایی برای کارگران رقم خورد.
شوکت ادامه داد: در ابتدای سال 1403 و حتی تا حدود ماه ششم، نرخ ارز حدود ۵۰ هزار تومان بود؛ اما بعد از آن نرخ ارز افزایش کمسابقهای پیدا کرد. طبیعی است که چنین افزایشی تأثیر بسیار سنگینی بر زندگی مردم میگذارد.
وی ادامه داد: امروز شاهد آن هستیم که آسیبهای اجتماعی در زندگی کارگران افزایش یافته است. خروجی این وضعیت در واقع آسیبهای ناشی از فقر است که در زندگی کارگران و اقشار ضعیف جامعه نمایان شده است.
وی گفت: حوزه درمان نیز عملاً دیگر معنا و مفهوم سابق خود را ندارد. از طرف دیگر، وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و کاهش ارزش خدمات درمانی در این حوزه نیز مشکلاتی ایجاد کرده است.
شوکت ادامه داد: در گذشته کارگران و بازنشستگان میتوانستند نسبتاً آسانتر به خدمات درمانی تأمین اجتماعی دسترسی داشته باشند و بخشی از درمان خود را با هزینه کم یا حتی رایگان انجام دهند. اما اکنون مشکلاتی وجود دارد؛ بهگونهای که مردم باید ساعتها پشت تلفن منتظر بمانند تا بتوانند صرفاً یک نوبت از پزشک عمومی دریافت کنند و پس از مراجعه نیز دو ساعت در صف انتظار بمانند. بنابراین عملاً این روند برای آنها صرفه و کارایی لازم را ندارد.
این فعال کارگری تاکید کرد: در کنار این مسائل، وضعیت معیشتی کارگران نیز همانطور که عرض شد بهشدت تحت تأثیر افزایش قیمتها و حذف یارانههای مربوط به اقلام مصرفی قرار گرفته است و کارگران یکی از شرایط دشواری را سپری میکنند.
شوکت در پایان گفت: امیدواریم هرچه زودتر از این وضعیت عبور کنیم. دولت باید با در دستور قرار دادن تمهیداتی، از معیشت مردم و کارگران حمایت کند.