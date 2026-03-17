لزوم جلوگیری از بحران در تامین اجتماعی/ دولت و کارفرمایان بزرگ، پرداخت حق بیمه کارگران را به تعویق نیندازند

میثم زلّقی، رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور در گفتگو با ایلنا، پیرامون بدهی شرکت‌های بزرگ دولتی، شهرداری‌ها و واحدهای خصوصی بزرگ به سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه، از تلاش واحدهای بزرگ و دولتی برای استمهال از سازمان تامین اجتماعی و تاخیر در پرداخت حق بیمه به بهانه شرایط جنگی انتقاد کرده و از دولت خواست تا در ناتوانی واحدهای تولیدی ضعیف در پرداخت حق بیمه، ریسک‌های آن‌ها را پوشش دهد.

رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور بیان کرد: با توجه به گستردگی پوشش بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربر می‌گیرد، پایداری این نهاد در بحران جنگ نقش موثری در ثبات و امنیت اقتصادی معیشتی و درمانی مردم دارد.

میثم زلّقی افزود: کارفرمایان به‌عنوان ضلع مهم شرکای اجتماعی تأمین اجتماعی با پرداخت به‌موقع حق بیمه کارگران می‌توانند در ثبات این پایداری تاثیرگذار باشند؛ به‌ویژه اینکه پرداخت مستمری و عیدی بیمه‌شدگان از محل حق‌بیمه کارگران تامین می‌شود.

این فعال کارگری با تاکید براینکه بزرگ‌ترین کارفرمای ما کارگران ساختمانی، دولت است، خاطرنشان کرد: از دولت تقاضا داریم تا تمام‌قد در حمایت از کارگران ایستادگی کنند و با پرداخت به‌موقع حق بیمه اصناف تحت پوشش به ویژه کارگران ساختمانی اجازه ایجاد خلل در خدمات تأمین‌اجتماعی را ندهند.

رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور ادامه داد: هرچند در شرایط بحرانی هر آن ممکن است شرکت‌های خصوصی به ویژه در شهرک‌های صنعتی دچار آسیب شوند و برخی نیز متحمل خسارت شده‌اند، اما آن دسته از شرکت‌هایی که اقلام مصرفی مردم را تولید می‌کنند می‌توانند با تمهیداتی از جمله سود کمتر و تولید بیشتر، چرخه اقتصادی را فعال نگاه دارند و در این صورت روند بیمه‌پردازی نیز پایدار می‌شود.

زلّقی افزود: از دولت هم انتظار می‌رود در شرایط جنگی با پرداخت وام‌های کوتاه و بلندمدت از کارفرمایان و صنایع تولیدی کوچک و بزرگ حمایت کند تا آن‌ها بتوانند از بحران پیش‌رو گذر کنند. در این صورت امکان پرداخت به‌موقع حقوق کارگران و پرداخت حق‌بیمه آن‌ها میسر شده و تأمین‌اجتماعی نیز می‌تواند به تعهدات خود در قبال کارگران پای‌بند باقی بماند.

