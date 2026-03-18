کارگران باید بدانند/ نکاتی برای ایمنی کارکنان صنایع در زمان حمله هوایی
انجمن متخصصین بهداشت حرفهای ایران، در رابطه با ایمنی و بهداشت حرفهای صنایع در زمان حمله هوایی، نکاتی را مطرح کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، انجمن متخصصین بهداشت حرفهای ایران، در رابطه با ایمنی و بهداشت حرفهای در حمله هوایی نکاتی را برای صنایع کشور مطرح کرد.
در این یادداشت در رابطه با آمادگی صنایع قبل از حمله هوایی مواردی بیان شده که عبارتند از: تعیین پناهگاه امن و مقاوم در تأسیسات، با دیوار مستحکم، تهویه مناسب و قابل دسترسی سریع؛
تدوین و آموزش طرح اضطراری (Emergency Action Plan) شامل وظایف کارکنان در مواقع هشدار؛
نصب نقشه مسیر خروج اضطراری در مکانهای قابلمشاهده؛
آمادهسازی تجهیزات: ماسک، کلاه ایمنی، چراغقوه، کمکاولیه، خاموشکننده، آب و مواد غذایی؛
و برگزاری تمرین و مانورهای دورهای برای آمادگی کارکنان.
در ادامه این یادداشت به نکاتی که باید حین حمله هوایی با واکنش سریع انجام شود اشاره شده است: واکنش باید سریع اما حسابشده باشد. شنیدن آژیر بهمعنای آغاز عملیات ایمنی است؛ فعالیتها فوراً متوقف شود؛
خاموشی ماشینآلات، گاز و برق و منابع انرژی و نیرو محرکه برای جلوگیری از خطرات ثانویه؛
انتقال سریع و آرام کارکنان به پناهگاه از مسیرهای مشخصشده؛
عدم نزدیک شدن به پنجرهها، شیشهها و مواد خطرناک؛
در صورت نبود پناهگاه، در گوشهای امن از سالن یا پشت تجهیزات صنعتی پناه بگیرید؛
همچنین به نکاتی که باید داخل پناهگاه برای حفظ جان و سلامت کارگران رعایت کرد اشاره شده که عبارتند از: آرامش خود و دیگران را حفظ کنید و از رفتار شتابزده دوری شود ؛
تهویه مناسب، استفاده از ماسک یا پارچه برای جلوگیری از تنفس دود؛
ارتباط مستقیم با مدیر ایمنی یا مسئول بحران برقرار شود؛
کمک به همکاران آسیبدیده یا مضطرب، تا زمان رسیدن شرایط عادی؛
در پایان نیز به نکات پس از حمله و شرایط خروج ایمن و بازنگری چنین اشاره شده است:
تا اعلام ایمن بودن از سوی مسئول ایمنی و بهداشت حرفهای، داخل پناهگاه بمانید؛
خروج با حفظ نظم، بررسی خطرات محیطی نظیر نشت گاز یا ریزش سازه صورت گیرد؛
در صورت نیاز، کمکهای اولیه ارائه شود؛
و گزارش حادثه و شبه حادثه ثبت شود: نقاط ضعف، نیاز به تجهیزات، پیشنهادات اصلاحی.