کارگران باید بدانند/ با دود انفجار چه کنیم؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای ایران در یادداشتی در رابطه با میزان خطر دود‌های ناشی از انفجار نوشت: در شرایط جنگی، رنگ دود حاصل از انفجار می‌تواند نوع ماده و میزان خطر را مشخص کند.

در این یادداشت آمده: "دود سفید معمولاً از احتراق کامل یا موادی مانند فسفر و نیترات آمونیوم ناشی می‌شود و با بخار آب و پراکندگی نور همراه است.

دود سیاه از احتراق ناقص هیدروکربن‌ها و تولید دوده کربنی به وجود می‌آید، که نور را جذب می‌کند.

دود خاکستری ترکیبی از گردوغبار، اکسیدهای فلزی، و محصولات احتراق است که نور را به‌صورت ناهمگن پراکنده می‌کند. عوامل محیطی مانند اکسیژن، رطوبت، و دما نیز نقش مهمی در تعیین رنگ دود دارند. غالباً دود خاکستری و گاها سیاه و سفید در جنگ فعلی مشاهده شده است."

در ادامه این یادداشت به مخاطرات دودها و چگونگی مواجهه با آن اشاره شده و آمده: "دود سفید: خطر کمتر – فوراً دور شوید، ماسک بزنید، در فضای باز پناه بگیرید.

دود خاکستری: خطر متوسط – منطقه را ترک کنید، تهویه را قطع و دهان را با پارچه بپوشانید.

دود سیاه: خطرناک– دور شوید، ماسک بزنید، از منبع دوری کنید.

دود سبز: ممکن است سمی باشد – نزدیک نشوید، ماسک بزنید، در صورت علائم مسمومیت به اورژانس مراجعه کنید.

دود زرد/نارنجی: خطر سمیت بالا– به پناهگاه بسته بروید، پنجره‌ها را ببندید، ماسک شیمیایی بزنید.(با توجه به جنگ رسمی بین ارتش های شناخته شده احتمال این سناریو کم می باشد)"

در پایان این یادداشت نیز به نکات ایمنی کلی اشاره شده و آمده: "همیشه ماسک و کیت کمک اولیه همراه داشته باشید. از پناهگاه با تهویه ایمن استفاده کنید. فرض را بر خطرناک بودن دود بگذارید و سریع واکنش نشان دهید."

