کارگران ساختمانی را دریابید/ دولت به فکر کارگران روزمزد باشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از دو هفته از آغاز جنگ می‌گذرد و برخی از مشاغل، خاصه مشاغل روزمزد، شغل خود را از دست داده‌اند و منبع درآمد چندانی برای گذران امور روزمره ندارند. در این بین کارگران ساختمانی نمونه‌ی شاخصی از کارگران آسیب‌دیده‌ از شرایط جنگی هستند. بسیاری از این کارگران حتی از بیمه کارگران ساختمانی هم محروم هستند.

اکبر شوکت، رئیس انجمن‌ صنفی کارگران ساختمانی کشور، در رابطه با وضعیت کارگران ساختمانی می‌گوید: کارگران ساختمانی یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند و در شرایط جنگی فعلی تقریباً هیچ فرصت کاری ندارند. آنها کارگران روزمزد هستند و اگر یک روز سر کار نروند دیگر حقوقی برای گذران زندگی حتی در حد بخور و نمیر هم ندارند.

وی گفت: در این شرایط جنگی که ساخت و ساز در کشور خوابیده انتظار داریم دولت برای معیشت این کارگران فکری اساسی کند، حداقل برای اینکه این کارگران بتوانند شب عید خانواده خود را بگذرانند، مبلغی را به عنوان کالابرگ، مازاد بر کالابرگ فعلی، به حساب این کارگران واریز کند و بعدا که کار شروع شد آن را از درآمدشان کسر کند.

وی با تاکید بر اینکه شرابط کارگران به شدت بغرنج شده است گفت: کارگران ساختمانی جای دیگری کار ندارند، بسیاری از آنها حتی ماشین هم ندارند که با مسافرکشی بتوانند از پس خرج روزمره بربیایند. دولت باید حتما فکری به حال این کارگران بکند. آنها با کالابرگی که دولت می‌دهد نمی‌توانند از پس مخارج زندگی بر بیایند.

شوکت گفت: ما حتی این موضوع را با وزیر مربوطه نیز مطرح کرده‌ایم و درخواست کرده‌ایم که از طریق هیئت وزیران و رئیس‌جمهور پیگیری شود تا در این شرایط کمک‌هایی در قالب کالابرگ به کارگران ساختمانی اختصاص یابد.

