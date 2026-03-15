محکومیت حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی از سوی کنفدراسیون بین‌المللی کارگران:

در کنار کارگران ایران بایستیم

ITUC در بیانیه خود مطرح کرد: بمباران غیرمسئولانه و غیرقانونی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه ایران به شدت محکوم است و ما خواستار پایان فوری این عملیات هستیم.

به گزارش ایلنا و به نقل از ITUC، تشکیلات کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) طی بیانیه‌ای با اشاره به جنگ اخیر علیه ایران، خواستار آتش‌بس فوری و مذاکرات صلح در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه شد. 

در این بیانیه، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) خواستار کاهش فوری تنش‌ها، پایان دادن به تمام عملیات نظامی و بازگشت به مذاکرات صلح‌آمیز در خاورمیانه شده است.

همچنین در بیانیه تاکید شده است: قوانین بین‌المللی باید رعایت شوند. جنگ هرگز به نفع کارگران نیست. کارگران خواهان صلح، دموکراسی و کار شایسته هستند، نه بمباران بی‌وقفه و حملات تلافی‌جویانه! استفاده غیرمسئولانه از نیروی نظامی باید فوراً متوقف شود.  کارگران و خانواده‌های آن‌ها همیشه اولین کسانی هستند که از عواقب جنگ رنج می‌برند. با جنگ  میلیون‌ها نفر با فقر، ناامنی و چشم‌اندازهای اقتصادی بسیار محدود مواجه هستند. تشدید نظامی تنها این رنج را تشدید خواهد کرد. 

 

این تشکل جهانی اعلام کرده است: ما به عنوان تشکیلات ITUC و سازمان‌های وابسته به آن، از فدراسیون‌های جهانی دیگر می‌خواهیم که در کنار کارگران ایرانی قرار بگیرند.

 

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل