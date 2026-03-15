محکومیت حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی از سوی کنفدراسیون بینالمللی کارگران:
در کنار کارگران ایران بایستیم
ITUC در بیانیه خود مطرح کرد: بمباران غیرمسئولانه و غیرقانونی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه ایران به شدت محکوم است و ما خواستار پایان فوری این عملیات هستیم.
به گزارش ایلنا و به نقل از ITUC، تشکیلات کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) طی بیانیهای با اشاره به جنگ اخیر علیه ایران، خواستار آتشبس فوری و مذاکرات صلح در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه شد.
در این بیانیه، کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) خواستار کاهش فوری تنشها، پایان دادن به تمام عملیات نظامی و بازگشت به مذاکرات صلحآمیز در خاورمیانه شده است.
همچنین در بیانیه تاکید شده است: قوانین بینالمللی باید رعایت شوند. جنگ هرگز به نفع کارگران نیست. کارگران خواهان صلح، دموکراسی و کار شایسته هستند، نه بمباران بیوقفه و حملات تلافیجویانه! استفاده غیرمسئولانه از نیروی نظامی باید فوراً متوقف شود. کارگران و خانوادههای آنها همیشه اولین کسانی هستند که از عواقب جنگ رنج میبرند. با جنگ میلیونها نفر با فقر، ناامنی و چشماندازهای اقتصادی بسیار محدود مواجه هستند. تشدید نظامی تنها این رنج را تشدید خواهد کرد.
این تشکل جهانی اعلام کرده است: ما به عنوان تشکیلات ITUC و سازمانهای وابسته به آن، از فدراسیونهای جهانی دیگر میخواهیم که در کنار کارگران ایرانی قرار بگیرند.