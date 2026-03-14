شهادت یک کارگر مجروح شده در حمله هوایی به کارخانه «پایارد نقده»
شمار شهدای حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کارخانه نشاسته و گلوتن گندم (پایارد) نقده به ۱۱ نفر رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از یازده مصدوم حمله هوایی شب ۱۶ اسفند ماه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کارخانه نشاستهسازی و آرد «پایارد» در شهرستان نقده بنام «مجید یولچی» که به بیمارستان امام خمینی (ره) نقده منتقل شده بود، پس از سه روز تحمل درد و جراحت به شهادت رسید.
پیش از این نیز ده نفر از کارگران، بر اثر حمله هوایی شب ۱۶ اسفند ماه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کارخانه «پایارد»، به شهادت رسیده بودندکه با شهادت «مجیدیولچی» شمار شهدای این حمله به ۱۱ نفر رسیده است.
گفته میشود مراسم تشیع شهید «مجیدیولچی» در زادگاهش در شهرستان نقده در استان آذربایجان غربی برگزار شده است.
اسامی سایر کارگران شهید به نامهای عزیز عباسزاده، وحید طالبی، توحید بایرامزاده، امیرحسین حسنزاده، اصغر خدایاری، حسین محمدی، علیاکبر اروجزاده، مهدی قلیزاده، محمد علیزاده وعلی نجفی منتشر شده است.
لازم به یادآوری است؛ شب (۱۶ اسفند ماه) بر اثر حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کارخانه نشاستهسازی و آرد «پایارد» نقده، ۲۱ کارگر دچار حادثه شدند.