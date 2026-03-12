حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کارخانه آرد «پایارد» نقده/ شهادت تعدادی از کارگران
در پی حمله هوایی شب ۱۶ اسفند ماه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کارخانه نشاستهسازی و آرد «پایارد» در شهرستان نقده، خسارات مالی و جانی گستردهای وارد شده و شماری از کارگران این مجموعه به شهادت رسیدهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از برخی منابع کارگری در استان آذربایجان غربی، شب ۱۶ اسفند ماه کارخانه نشاستهسازی و آرد «پایارد» در منطقه صنعتی حیدرآباد در سولدوز (نقده) هدف حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت. این اقدام که با تجاوز مستقیم به تأسیسات غیرنظامی کشور انجام شد، منجر به وارد آمدن خسارات سنگین به زیرساختهای تولیدی و شهادت شماری از کارگران شیفت شب این مجموعه شد.
بلافاصله پس از اصابت موشکها، آتشسوزی گستردهای در نقاط مختلف این واحد صنعتی شکل گرفت که عملیات مهار آن تا ساعاتی بعد ادامه یافت. شدت انفجار و شعلههای حاصل از آن به گونهای بود که جدا از کارگران جان باخته این کارخانه یکی از قربانیان که در پمپبنزین روبهروی کارخانه مشغول سوخت گیری خودرو بود در اثر اصابت ترکش جان خود را از دست داده است.
بر اساس گزارشهای اولیه، تعدادی از کارگران خطوط تولید این کارخانه در این حمله به شهادت رسیدهاند و برخی دیگر نیز دچار سوختگی و جراحت شدهاندکه تا کنون اسامی ده نفر به نامهای عزیز عباسزاده، وحید طالبی، توحید بایرامزاده، امیرحسین حسنزاده، اصغر خدایاری، حسین محمدی، علیاکبر اروجزاده، مهدی قلیزاده، محمد علیزاده وعلی نجفی منتشر شده است.