اعطای کارت امید مادر از اول فروردین ۱۴۰۵به مادران ایرانی
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعطای کارت امید مادر از اول فروردین ۱۴۰۵ به تمام مادران ایرانی خبر داد و گفت: حمایت از مادران و کودکان تا ۵ سال در قالب طرحهای حمایتی ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، یعقوب اندایش با اعلام این خبر گفت: کارت امید مادر از ابتدای سال جدید (اول فروردین ۱۴۰۵) به تمام مادران ایرانی که فرزند خود را در ایران به دنیا می آورند و شناسنامه ایرانی دارند اعطا میشود.
وی افزود: در این طرح، به ازای هر کودک، ماهانه اعتباری به مبلغ ۲ میلیون تومان تا پایان ۲ سالگی کودک در بستر کالابرگ الکترونیکی به حساب متصل به کدملی مادران مشمول، برای خرید سبد غذایی رایگان، پوشک و شیرخشک اختصاص می یابد.
معاون وزیر رفاه در توضیح طرح حمایتی دیگر از مادران دارای کودک زیر دوسال گفت: اختصاص سبد غذایی و پوشک بچه رایگان به حدود یک میلیون و دویست هزار مادر باردار و دارای کودک شیرخوار زیر ۲ سال از دیگر طرح های حمایتی وزارت رفاه از مادران و کودکان است.
وی افزود: وزارت رفاه در سال ۱۴۰۴ توانسته است با همکاری ستاد ملی جمعیت و وزارت بهداشت نسبت به ارائه سبدغذایی و پوشک بچه رایگان به حدود یک میلیون و دویست هزار مادر باردار و دارای کودک شیرخوار زیر ۲ سال در ۴ مرحله به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان برای دهک های ۱ تا۳ و ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک های ۴ و ۵ در بستر کالابرگ الکترونیکی اختصاص دهد.