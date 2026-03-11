اعطای کارت امید مادر از اول فروردین ۱۴۰۵به مادران ایرانی

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعطای کارت امید مادر از اول فروردین ۱۴۰۵ به تمام مادران ایرانی خبر داد و گفت: حمایت از مادران و کودکان تا ۵ سال در قالب طرح‌های حمایتی ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، یعقوب اندایش با اعلام این خبر گفت: کارت امید مادر از ابتدای سال جدید (اول فروردین ۱۴۰۵) به تمام مادران ایرانی که فرزند خود را در ایران به دنیا می آورند و شناسنامه ایرانی دارند اعطا میشود. 
وی افزود: در این طرح، به ازای هر کودک، ماهانه اعتباری به مبلغ ۲ میلیون تومان تا پایان ۲ سالگی کودک در بستر کالابرگ الکترونیکی به حساب متصل به کدملی مادران مشمول، برای خرید سبد غذایی رایگان، پوشک و شیرخشک اختصاص می یابد.

 

معاون وزیر رفاه در توضیح طرح حمایتی دیگر از مادران دارای کودک زیر دوسال گفت: اختصاص سبد غذایی و پوشک بچه رایگان به حدود یک میلیون و دویست هزار مادر باردار و دارای کودک شیرخوار زیر ۲ سال از دیگر طرح های حمایتی وزارت رفاه از مادران و کودکان است. 

وی افزود: وزارت رفاه در سال ۱۴۰۴ توانسته است با همکاری ستاد ملی جمعیت و وزارت بهداشت نسبت به ارائه سبدغذایی و پوشک بچه رایگان به حدود یک میلیون و دویست هزار مادر باردار و دارای کودک شیرخوار زیر ۲ سال در ۴ مرحله به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان برای دهک های ۱ تا۳ و ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک های ۴ و ۵ در بستر کالابرگ الکترونیکی اختصاص دهد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
