اعطای کارت امید مادر از اول فروردین ۱۴۰۵به مادران ایرانی

به گزارش ایلنا، یعقوب اندایش با اعلام این خبر گفت: کارت امید مادر از ابتدای سال جدید (اول فروردین ۱۴۰۵) به تمام مادران ایرانی که فرزند خود را در ایران به دنیا می آورند و شناسنامه ایرانی دارند اعطا میشود.

وی افزود: در این طرح، به ازای هر کودک، ماهانه اعتباری به مبلغ ۲ میلیون تومان تا پایان ۲ سالگی کودک در بستر کالابرگ الکترونیکی به حساب متصل به کدملی مادران مشمول، برای خرید سبد غذایی رایگان، پوشک و شیرخشک اختصاص می یابد.