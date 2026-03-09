معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
دفاتر کاریابیهای داخلی و خارجی مجوز منقضی موقتا مجاز به ادامه فعالیت هستند
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام کرد: دفاتر کاریابی داخلی و خارجی که اعتبار مجوزشان منقضی شده و درخواست تمدید خود را در سال جاری به ادارات کل استانها ارائه داده و درخواستشان در فرایند رسیدگی قرار دارد و مجوزشان تمدید نشده است موقتا تا اعلام بعدی مجاز به ادامه فعالیت هستند.
به گزارش ایلنا، سید مالک حسینی (معاون اشتغال وزیر کار) با اعلام این خبر تصریح کرد: این تصمیم با توجه به شرایط جنگی کشور و پیامدهای اقتصادی متعاقب آن برای کسب و کارها و به منظور جلوگیری از ورود خسارت و تعطیلی مشاغل گرفته شده است.
وی افزود: در همین راستا از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها خواسته شده با در پیش گرفتن سیاست حداکثری از کسب و کارها به مدیریت بهینه وضعیت کنونی اهتمام جدی داشته باشند.