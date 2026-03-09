خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«یعقوب اندایش» خبرداد:

خانوار مشمول سبد غذایی کودکان تا پایان اسفند، اعتبار خود را خرید کنند

کد خبر : 1760419
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه ۱۱ مرحله سبد غذایی رایگان به بالغ بر ۱۶۵ هزار کودک دارای سوتغذیه زیر ۵ سال در سال ۱۴۰۴ خبرداد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «یعقوب اندایش» با اعلام این خبر گفت: وزارت رفاه در سال ۱۴۰۴، توانسته است تاکنون با همکاری وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، ۱۱ مرحله سبد غذایی رایگان به بالغ بر ۱۶۵ هزار کودک دارای سوتغذیه زیر ۵ سال در دهک‌های ۱ تا ۷ ارائه کند. 

وی افزود: اعتبار خرید برای دهک‌های ۱ تا ۵، مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان و دهک‌های ۶ و ۷، مبلغ ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است. 

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در بستر کالابرگ الکترونیکی، خانوار مشمول می‌توانند ۱۶ قلم کالای مورد نیاز کودکان از جمله پروتئین، لبنیات، حبوبات و. را خرید نمایند. 

وی افزود: مرحله دوازدهم انشالله در اسفند ماه شارژ خواهد شد و مشمولین می‌توانند از اعتباری که به حساب سرپرست خانوار مشمول شارژ می‌شود، خرید کنند. 

اندایش گفت: اگر خانوار مشمولی تاکنون خرید نکرده تا پایان اسفند ماه فرصت هزینه کرد اعتبار تخصیص یافته تمام مراحل تاکنون را دارند.

 
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل