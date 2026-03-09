به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل مرکز روابط عمومی و امور بین المللی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بخشی از متن نامه نمایندگان تشکل‌های قانونی کارگران در جمهوری اسلامی ایران آمده است: به عنوان نمایندگان تشکل‌های کارگران در جمهوری اسلامی ایران، در دفاع از حقوق و کرامت کارگرانی که جان و کار خود را بر اثر تجاوز نظامی آشکار ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان از دست داده اند، از جنابعالی درخواست داریم تا ضمن محکوم کردن این عمل غیر انسانی و مغایر صلح و عدالت جهانی از تمامی امکانات و فرصت‌های ممکن برای پیشگیری از ادامه وضع موجود و کمک به شرایط بحرانی کارگران ایرانی و سایر کشور‌های منطقه دریغ نکنید.

در ادامه این نامه آمده است: با کمال تاسف و اندوه به استحضار جنابعالی و افکار عمومی جهان می‌رسانیم که رژیم متجاوز آمریکا و اسرائیل با به راه انداختن این جنگ غیرانسانی، مرزهای بین‌المللی را نقض کرده و با حمله به خاک کشورمان، باعث کشته شدن رهبر و امام عزیزمان و جمع کثیری از کارگران، معلم ها، دانش آموزان، پزشکان و پرستاران در محیط کار شده اند، در عین حال به خاطر شرایط جنگی بوجود آمده، تعداد زیادی از کارگران در ماه پایانی سال ایرانی و ایام نزدیک به نوروز، کسب و کار خود را از دست داده و برخی از آن‌ها به علت تخریب محل کارشان امیدی به اشتغال مجدد ندارند.

نمایندگان تشکل‌های قانونی کارگران در جمهوری اسلامی ایران در این نامه تاکید کرده اند: این جنگ علاوه بر به خطر انداختن جان کارگران ایرانی و از دست رفتن شغل و معیشت آن‌ها، پیامدهای ناگواری برای کارگران کشورهای منطقه داشته و با ایجاد شرایط جنگی در منطقه غرب آسیا منجر به بیکاری تعداد زیادی از کارگران در کشور‌های منطقه شده است؛ همچنین با ایجاد بحران انرژی در سطح جهانی، معیشت همه کارگران در دنیا را تحت تأثیر قرار داده است.

در ادامه آمده است: از سازمان بین المللی کار (ILO) و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) مطابق با اساسنامه سازمان بین المللی کار و در راستای اجرای مقاوله نامه‌های بین المللی کار، به خصوص اصول و حقوق بنیادین در کار، انتظار داریم که با محکوم کردن رفتار خلاف حقوق و موازین بین المللی دو کشور شروع کننده جنگ، تمامی مساعی خود را برای ارائه کمک‌های فنی در راستای بهبود شرایط کارگرانی که تحت تأثیر این اقدام خصمانه قرار گرفته‌اند به خصوص کارگران ایرانی به عمل آورند.

این نامه می‌افزاید: از مدیرکل سازمان بین المللی کار و رئیس کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری توقع داریم که مطابق با اعلامیه فیلادلفیا و در راستای تحقق صلح، عدالت جهانی، اشتغال کامل و بالابردن سطح زندگی، شرایط وخیم میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آن‌ها را در قبال عمل غیر قانونی و غیرانسانی آغاز کنندگان این جنگ به سایر سازمان‌ها و مجامع بین المللی گوشزد کرده و در یک کارزار بین المللی خواستار توقف این تجاوز شده و کمک‌های لازم را برای محو آثار این بحران از زندگی کارگرانی که ناخواسته متحمل خسارت‌های فراوانی شده اند، به عمل آورند.

این نامه به امضای ائتلاف سراسری تشکل‌های کارگری صنفی و صنعتی ایران، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر ایران، سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های های صنفی کارگران ایران، اولیا علی بیگی رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، سید محمد یاراحمدیان رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و احمد کرمی دبیرکل جامعه اسلامی کارگران ایران رسیده است.

انتهای پیام/