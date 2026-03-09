بازنشستگان نیروهای مسلح بخوانند: کارت های سپه تمدید شد
بانک سپه برای بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران نیروهای مسلح اطلاعیه داد.
به گزارش ایلنا، براساس اعلام بانک سپه، تاریخ انقضای کارت های عابربانک سپه به مدت سه ماه تمدید شد. اعتبار کارت های عابربانک سپه با تاریخ انقضای اسفندماه 1404 و فروردین ماه 1405 بدون صدور کارت جدید به مدت سه ماه تمدید شد. ️
پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه اعلام کرد: مطابق بخشنامه بانک مرکزی با عنایت به شرایط حادث شده و لزوم تداوم خدمت رسانی مطلوب به مشتریان شبکه بانکی و کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک، تاریخ انقضای کلیه کارت های عابربانک سپه با تاریخ اسفندماه 1404 و فروردین ماه 1405، بدون صدور کارت جدید به مدت سه ماه تمدید شد.