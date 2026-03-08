وزیر کار در شرایط جنگی اقدام کرد:
تاکید بر وظایف سازمان جهانی کار در تماس میدری با دبیرکل این سازمان
" احمد میدری"، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تماس تلفنی با «گیلبرت هونگبو»، رئیس سازمان بینالمللی کار (ILO)، به گفت و گو و تبادل نظر پرداخت.
وزیر کار با اشاره به تنشهای جاری در سطح بینالملل افزود: «امروز نه تنها منطقه ما، بلکه بسیاری از کشورهای جهان در معرض آثار مخرب جنگ هستند. پرسش اساسی اینجاست که سازمان بینالمللی کار برای ایفای مسئولیت خود در راستای تحقق صلح پایدار، چه اقدامات عملی و مؤثری در دستور کار دارد؟».
پاسخ رئیس ILO: صلح، پیششرط صیانت از حقوق کارگران
«گیلبرت هونگبو»، رئیس سازمان بینالمللی کار نیز در این دیدار و گفت و گوی بر خط ضمن ابراز تأسف از درگیریهای نظامی در منطقه، بر موضع صلحطلبانه این سازمان تأکید و اظهارکرد: ما به عنوان بخشی از خانواده سازمان ملل متحد، با هرگونه جنگی مخالفیم؛ چرا که صلح پایدار، زیربنای حفظ منافع کارگران جهان است.
وی در تشریح ظرفیتهای این نهاد برای مقابله با شرایط جنگی، بر دو محور اساسی تأکید کرد.
بهرهگیری از شبکه اتحادیههای کارگری: برای تلاش در جهت توقف تنشها و تبیین پیامدهای منفی جنگ بر عدالت اجتماعی و فعالسازی ظرفیت گروه آسیا و اقیانوسیه سازمان بینالمللی کار، جهت صدور بیانیهها و اتخاذ مواضع مشترک.