طرح ساماندهی کارکنان دولت چه زمانی به نتیجه می رسد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، به پایان سال نزدیک می‌شویم و از وضعیت مشخص است که طرح ساماندهی کارکنان دولت امسال هم به نتیجه نرسید.

این طرح علی‌رغم وعده‌های بسیاری که داده شد، در سال ۱۴۰۴ هم به نتیجه نرسید. طرح ساماندهی در ابتدا با هدف حذف پیمانکاران نیروی انسانی و تبدیل وضعیت نیروها به مجلس برده شد اما با گذشت حدود ۶ سال و بررسی در دوره‌های مختلف، هنوز به نتیجه نرسیده است.

نیروهای پیمانکاری سال‌هاست که زیر سایه‌ی تبعیض، بیشترین کار مجموعه‌ها را برعهده دارند اما حقوق‌شان بسیار کمتر از نیروهای رسمی است. آن‌ها از بسیاری از مزایا بی‌بهره هستند و امنیت شغلیِ بسیار پایینی دارند. همین تبعیض بین نیروهای شرکتی و سایر نیروها از مهم‌ترین دلایلِ مطالبه‌ی حذف پیمانکاران است.

با روی کار آمدن دولت چهاردهم، قرار بود طرح در هیات دولت بررسی و نتایج اعلام شود، صحبتهایی در این رابطه البته مطرح شد اما تاکنون هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است.

نیروهای پیمانکاری در ارگان‌های دولتی و عمومی بسیاری در حال فعالیت هستند که نسبت به شرایط خود معترض‌اند. این نیروها نسبت به نیروهای دیگر حقوق بسیار ناچیزی دریافت می‌کنند. فعالان کارگری می‌گویند با حذف پیمانکاران بخش زیادی از بودجه‌ای که صرف واسطه‌ها می‌شود از بین می‌رود و پول به صورت مزد مستقیم به جیب نیروی کار می‌رود.

مخالفان طرح ساماندهی معتقدند با تبدیل وضعیت نیروها هزینه‌ی دولت افزایش پیدا می‌کند این در حالی است که موافقان معتقدند آنچه هزینه‌ها را افزایش می‌دهد همین شرکتهای واسط هستند که به عنوان دلال نیروی انسانی بخش زیادی از دسترنج نیروی کار را می‌بلعند.

