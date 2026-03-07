تمدید مهلت استحقاق درمان فرزندان ذکور بالای ۱۹ سال

با توجه به اختلال وب سرویس استعلام وضعیت تحصیلی از جانب نهاد ارائه‌کننده و بروز مشکلاتی در ثبت گواهی تحصیلی فرزندان ذکور بالای ۱۹ سال شاغل به تحصیل، سازمان تامین اجتماعی با هدف استمرار و عدم بروز وقفه در بهره‌مندی ذینفعان از خدمات بیمه‌ای و درمانی، با مجوز اخذ شده و طبق هماهنگی بعمل آمده با شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، مدت استحقاق درمان کلیه فرزندان ذکور بالای ۱۹ سال تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی که در نیمه اول سال تحصیلی، اشتغال به تحصیل داشته‌اند، به‌طور سیستمی و خودکار تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۵ تمدید شد.

لذا در شرایط کنونی، نیازی به اقدام خاصی نظیر ارسال گواهی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری یا مراجعه حضوری افراد به شعب و کارگزاری‌های سازمان تامین اجتماعی نیست.

گفتنی است مرکز ارتباط مردمی سازمان تأمین اجتماعی به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰ ، بدون نیاز به پیش‌شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی‌های لازم‌ و نیز ثبت یا پیگیری درخواست‌های کلیه مخاطبان و ذینفعان سازمان است.

در پایان یادآور می‌شود تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود در شرایط فعلی، موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir دنبال نمایند.