تمدید مهلت استحقاق درمان فرزندان ذکور بالای ۱۹ سال
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مدت استحقاق درمان کلیه فرزندان ذکور بالای ۱۹ سال تحت تکفل بیمه شدگان و مستمری بگیران که در نیمه اول سال تحصیلی، اشتغال به تحصیل داشتهاند، بهطور سیستمی و خودکار تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۵ تمدید شد.
با توجه به اختلال وب سرویس استعلام وضعیت تحصیلی از جانب نهاد ارائهکننده و بروز مشکلاتی در ثبت گواهی تحصیلی فرزندان ذکور بالای ۱۹ سال شاغل به تحصیل، سازمان تامین اجتماعی با هدف استمرار و عدم بروز وقفه در بهرهمندی ذینفعان از خدمات بیمهای و درمانی، با مجوز اخذ شده و طبق هماهنگی بعمل آمده با شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، مدت استحقاق درمان کلیه فرزندان ذکور بالای ۱۹ سال تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی که در نیمه اول سال تحصیلی، اشتغال به تحصیل داشتهاند، بهطور سیستمی و خودکار تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۵ تمدید شد.
لذا در شرایط کنونی، نیازی به اقدام خاصی نظیر ارسال گواهی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری یا مراجعه حضوری افراد به شعب و کارگزاریهای سازمان تامین اجتماعی نیست.
گفتنی است مرکز ارتباط مردمی سازمان تأمین اجتماعی به صورت شبانهروزی و با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰ ، بدون نیاز به پیششماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنماییهای لازم و نیز ثبت یا پیگیری درخواستهای کلیه مخاطبان و ذینفعان سازمان است.
در پایان یادآور میشود تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه میشود در شرایط فعلی، موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir دنبال نمایند.