به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی رخدادهای اخیر و شرایط پرالتهابی که فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داده است، نشانه‌هایی از اختلال در فعالیت برخی واحدهای تولیدی و صنعتی به چشم می‌خورد؛ وضعیتی که بیش از هر چیز معیشت و امنیت شغلی کارگران را نشانه گرفته است. در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی از تعطیلی یا توقف موقت فعالیت برخی کارخانه‌ها منتشر شده و در مواردی نیز کارگران از تأخیر در پرداخت حقوق، کاهش مزایا یا محدود شدن برخی خدمات رفاهی و درمانی خبر داده‌اند.

در چنین شرایطی، پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که مسئولیت کنشگران مختلف عرصه تولید – از کارفرمایان و مدیران واحدهای صنعتی گرفته تا نهادهای صنفی و مدنی – در قبال حفظ ثبات محیط کار و صیانت از حقوق کارگران چیست. آیا در وضعیت‌های بحرانی، فشارهای اقتصادی باید مستقیماً بر دوش نیروی کار منتقل شود، یا آنکه انتظار می‌رود کارفرمایان و صاحبان صنایع با رویکردی مسئولانه‌تر و همراه با درک شرایط اجتماعی، از تشدید ناامنی شغلی و معیشتی کارگران جلوگیری کنند؟

از سوی دیگر، فعالان حوزه کارگری معتقدند که در دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی، احتمال سوءاستفاده از فضای موجود نیز افزایش می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که برخی کارفرمایان ممکن است با استناد به شرایط کلی کشور، اقدام به کاهش تعهدات خود در قبال کارگران کنند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان حوزه کار تأکید دارند حفظ آرامش محیط‌های کارگری و تداوم تولید، بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، مسئولیت‌پذیری و پایبندی به اصول اخلاقی و قانونی در روابط کار است.

در همین راستا، برای بررسی وضعیت کنونی برخی واحدهای تولیدی و چالش‌هایی که کارگران با آن روبه‌رو هستند، به سراغ اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان تا نظرات این فعال کارگری را درمورد شرایط کنونی تولید بشنویم.

مشکل تمدید بیمه تکمیلی کارگران و نگرانی‌های درمانی

اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره برخی مشکلات اخیر کارگران یکی از واحدهای صنعتی گفت: «در روزهای گذشته خبرهایی درباره وضعیت بیمه درمان تکمیلی کارگران یک شرکت به گوش من رسیده است. بر اساس پیگیری‌هایی که انجام دادم، این موضوع مربوط به شرکت «سیمین» است که ظاهراً تمدید بیمه درمان تکمیلی کارگران آن با مشکل مواجه شده است. »

او ادامه داد: «تعدادی از کارگران این مجموعه به ما مراجعه کرده‌اند و درخواست داشتند از طریق خانه کارگر به خدمات درمان تکمیلی ملحق شوند. آن‌ها می‌گفتند شرکت وعده داده بود بیمه تکمیلی در ماه یازدهم تمدید شود، اما این تمدید انجام نشده و همین مسئله برای برخی از کارگران مشکل ایجاد کرده است.»

نجاری افزود: «برخی از این کارگران در حال حاضر به خدمات درمانی و حتی عمل‌های جراحی نیاز دارند و وقتی پوشش درمان تکمیلی وجود نداشته باشد، طبیعتاً با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی این نگرانی هم به وجود می‌آید که برخی افراد یا مجموعه‌ها از فضای موجود سوءاستفاده کنند.»

او با اشاره به مسئولیت اجتماعی کارفرمایان گفت: «به اعتقاد من کسانی که در شرایط حساس کشور تلاش می‌کنند از وضعیت موجود به نفع خود بهره‌برداری کنند، در واقع مسئولیت اجتماعی و ملی خود را نادیده می‌گیرند. چنین رفتارهایی نه‌تنها کمکی به آرامش جامعه نمی‌کند، بلکه می‌تواند باعث افزایش تنش در محیط‌های کارگری شود.»

دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان ادامه داد: «برخی از بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های گذشته سودهای قابل توجهی کسب کرده‌اند. طبیعی است که انتظار داشته باشیم در زمان‌هایی که کارگران با مشکل مواجه می‌شوند، بخشی از این توان اقتصادی برای حمایت از نیروی کار هم به کار گرفته شود.»

او تأکید کرد: «محدود کردن خدمات رفاهی و درمانی کارگران، آن هم در زمانی که جامعه با فشارهای روانی و اقتصادی مواجه است، اقدام درستی نیست و می‌تواند موجب افزایش نگرانی و نارضایتی در میان کارگران شود. کارگران در چنین شرایطی بیش از هر زمان دیگری به احساس امنیت شغلی و آرامش نیاز دارند.»

نجاری در ادامه گفت: «در مقاطع بحرانی گاهی برخی افراد با تصمیمات نادرست، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، زمینه افزایش نارضایتی در محیط‌های کارگری را فراهم می‌کنند. چنین مسائلی می‌تواند به تشدید تنش‌های اجتماعی منجر شود و به همین دلیل باید با دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتری با موضوعات مرتبط با حقوق کارگران برخورد کرد.»

او افزود: «به نظر من حفظ آرامش محیط‌های کارگری در درجه نخست بر عهده کارفرمایان و صاحبان صنایع است. تولیدکنندگان و مدیران واحدهای صنعتی باید تلاش کنند تا حد امکان در کنار کارگران خود باشند و از تصمیماتی که باعث افزایش نگرانی و ناامنی شغلی می‌شود پرهیز کنند.»

نجاری همچنین گفت: «کارگران در شرایط فعلی همچنان به تعهدات خود در قبال کار و تولید عمل می‌کنند و انتظار طبیعی آن‌ها این است که حقوق و مزایای قانونی‌شان نیز به طور کامل رعایت شود.»

لزوم حفظ تولید و پرهیز از فشار بر کارگران در شرایط بحرانی

او در پاسخ به پرسشی درباره تعطیلی یا توقف فعالیت برخی کارخانه‌ها در کشور اظهار کرد: «تا این لحظه گزارشی مبنی بر آسیب مستقیم به واحدهای تولیدی دریافت نکرده‌ایم. هیچ واحد تولیدی هدف حمله قرار نگرفته یا دچار خسارت مستقیم نشده و بنابراین ادامه فعالیت واحدهای تولیدی همچنان امکان‌پذیر است.»

نجاری ادامه داد: «در چنین شرایطی مهم‌ترین وظیفه کارفرمایان این است که روند تولید را حفظ کنند. حتی اگر برخی واحدها در حوزه صادرات یا فروش محصولات با مشکل مواجه شده باشند، می‌توانند تولید را ادامه دهند و محصولات تولیدی را تا زمان بهبود شرایط در انبار نگهداری کنند.»

او تصریح کرد: «بسیاری از واحدهای صنعتی از نظر مالی و سرمایه‌ای در موقعیت مناسبی قرار دارند و در سال‌های گذشته سودهای قابل توجهی به دست آورده‌اند. به اعتقاد من در چنین شرایطی نباید مشکلات موقتی بهانه‌ای برای تعطیلی واحدها یا کاهش تعهدات نسبت به کارگران شود.»

نجاری در پایان گفت: «بسیاری از واحدهای صنعتی توان آن را دارند که حتی برای مدتی نسبتاً طولانی حقوق و مزایای کارگران خود را پرداخت کنند. امیدوارم کارفرمایان از شرایط موجود به عنوان بهانه‌ای برای تعطیلی واحدهای تولیدی یا معرفی کارگران به بیمه بیکاری استفاده نکنند. بهترین کمکی که کارفرمایان می‌توانند به اقتصاد کشور و جامعه کارگری انجام دهند، حفظ اشتغال، تداوم تولید و رعایت حقوق کارگران است.»

