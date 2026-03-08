آیا کارفرما می‌تواند در زمان جنگ بدون موافقت کارگر مرخصی بدون حقوق ثبت کند؟

طبق ماده ۷۵ قانون کار، نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در زمان جنگ ۱۲ روزه بسیاری از کارگران به خواست کارفرما به مرخصی رفتند. برخی از این کارگران بعد از پایان جنگ و بازگشت به محل کار خود با این ادعای کارفرما که مرخصی بدون حقوق ثبت‌کرده‌ایم، از دریافت حقوق آن چند روز محروم شدند.

اما آیا این اقدام کارفرما قانونی است؟ آیا کارفرما می‌تواند کارگر را مجبور به مرخصی بدون حقوق کند؟ خیر. طبق ماده ۷۵ قانون کار، نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

به عبارتی دیگر، بر اساس قانون کار، مرخصی بدون حقوق فقط با درخواست خود کارگر امکان‌پذیر است. اگر کارفرما کارگر را به اجبار به مرخصی بدون حقوق بفرستد، این کار غیرقانونی محسوب می‌شود.

اخبار مرتبط
