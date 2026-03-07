در نشست دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و نماینده ساری تاکید شد:
لزوم حذف دلالان از سفره کارگران/ تأکید بر تقویت درمان کارگران و بازنشستگان
نصرالله دریابیگی در دیدار با نماینده ساری بر ضرورت حل مشکل بازنشستگان در حوزه درمان تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، در نشست مشترک خانه کارگر مازندران و عالیه زمانی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس، به مشکلات عمده کارگران و بازنشستگان در ایام جنگ اشاره شد.
در نشست صمیمانه دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر استان مازندران با عالیه زمانی، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت توجه ویژه دولت به معیشت، بیمه و درمانی و چالشهای حوزه کارگری خصوصا امنیت شغلی کارگران تأکید شد.
خدمترسانی بیوقفه خانه کارگر ساری به ۳۷ هزار عضو و 125 هزار نفر در سطح استان مازندران
در ابتدای این نشست، نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر استان، ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و با آرزوی صبر وشکیبایی برای خانواده شهدا، با ارائه آماری از فعالیتهای این نهاد گفت: «خانه کارگر شهرستان ساری هماکنون دارای ۳۷ هزار و ۱۲۵ هزار نفر در سطح استان عضو از خدمات این نهاد بهرهمند میشوند. این تشکیلات از ابتدای انقلاب تاکنون همواره پای نظام بوده و لحظهای از اهداف خود در مسیر خدمترسانی به جامعه کارگری و بازنشستگان دور نشده است.»
حقوق کارگران و بازنشستگان پاسخگوی تورم موجود نیست
در این دیدار رئیس کانون بازنشستگان استان با اشاره به فشارهای اقتصادی افزود: «با توجه به تورم جاری، حقوق کارگران ، بازنشستگان و مستمریبگیران کفاف هزینههای زندگیشان را نمیدهد. ما خواستار توجه جدیتر مسئولان به خانواده بزرگ کارگری وبازنشستگان کشور هستیم.»
دریابیگی ضمن تقدیر از عالیه زمانی بهعنوان عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شواری اسلامی از ایشان خواست تا در فرآیند قانونگذاری، بهویژه در بخش درمان، یاریرسان برنامههای پیشنهادی تشکیلات کارگری وبازنشستگان باشد.
در ادامه، عالیه زمانی، نماینده مردم ساری نیز ضمن محکوم کردن حملات استکبار جهانی آمریکا واسرائیل غاصب به کشور عزیزمان وتسلیت شهادت رهبر فرزانه انقلاب گفت ؛بدون شک رشادت های ملت بزرگ عرصه را بر دشمنان تنگ خواهد کرد وپیروزی از آنِ نظام اسلامی ما خواهد بود
وی با تقدیر از خدمات بیچشمداشت تشکیلات کارگری و بازنشستگان اظهار داشت. دولت نیز باید از توانمندی این مجموعهها که از بدو انقلاب تاکنون ریشه در خدمترسانی بیمنت به مردم دارند، به نفع جامعه استفاده کند.
وی تأکید کرد که در تمامی برنامههای خود، مطالبات حوزه کارگری و بازنشستگان را مد نظر داشته و بهویژه در بخش بیمه کارگران ساختمانی تلاشهای مستمری انجام داده است.
عضو فراکسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی ساختارهای موجود گفت: «بسیاری از چالشهای فعلی ناشی از دخل و تصرفهای برخی پیمانکاران است که باید با وضع قوانین محکم، دست آنها کوتاه شود. متاسفانه برخی اسپانسرها نیز افراد را از مسیر عدالتخواهی دور میکنند؛ لذا ضروری است که ریشه دلالان در این حوزه خشکانده شود ومجلس نیز بدون هیج گونه ملاحظه کاری در این راستا ثابت قدم باشد.
عالیه زمانی در پایان با اشاره به مشکلات حاد کارگران وبازنشستگان در بخش سلامت افزود: «در حوزه درمان، کارگران با مشکلات عدیدهای روبرو هستند و تعارض منافع زیادی در برخی بخش ها مشاهده میشود. امیدواریم با اتخاذ تدابیر لازم و وضع قوانین اصلاحی، سایر نهادها را نیز برای بهبود این وضعیت مجاب کنیم.»
وی خاطرنشان کرد: تأمین معیشت بازنشستگان باید در اولویت باشد و امور کارگران باید بدون هیچگونه سوگیری و با جدیت پیگیری شود.
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی با توجه به پیگیری های مستمرش در ارتباط با بیمه کار گران ساختمانی گفت: در جهت بهبود و ضعیت بیمه و درمان کارگران ساختمانی ایجاد خواهد شد.