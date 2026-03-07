بیانیه کنفدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری به مناسبت روز جهانی زن
کنفدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری اعلام کرد: روز جهانی زن در ۸ مارس ۲۰۲۶ در حالی فرا میرسد که مبارزات جهانی علیه برابری جنسیتی و حقوق برابر کار و افزایش تبعیض، نژادپرستی و خشونت علیه زنان رو به افزایش است.
به گزارش ایلنا و به نقل از ITUC، کنفدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری (ITUC) در بیانیهای به مناسبت هشتم مارس (روز جهانی زن) به تبعیض میان حقوق زنان شاغل و کارگر با مردان اشاره کرده و خواهان برابری در این حوزه شد.
در این بیانیه که همراه با اعلام آن برای آزادی یکی از فعالان کارگری زن چینی نیز کارزاری اعلام شد، آمده است:
روز جهانی زن در ۸ مارس ۲۰۲۶ در حالی فرا میرسد که مبارزات جهانی علیه برابری جنسیتی و حقوق برابر کار و افزایش تبعیض، نژادپرستی و خشونت علیه زنان رو به افزایش است.
در این زمینه، دسترسی زنان به عدالت به مثابه سنگ بنای پیشرفت و صلح بوده و محرکی محکم برای عدالت اجتماعی است.
با وجود تعهدات بینالمللی تحت کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، برنامه اقدام در کشورهایی مانند چین با موانع سیستماتیکی برای عدالت روبرو هستند: قوانین تبعیضآمیز و ضعف تشکلهای مدنی برخی از این موانع مهم محسوب میشوند.
تضمین دسترسی به عدالت برای همه زنان و دختران به عنوان ستون دموکراسی و صلح از مهمترین اقدامات لازم است. این اقدامات مستلزم سیستمهای قضایی پاسخگو به تبعیضهای جنسیتی، به مثابه اقدامات قانونی و سیاسی است که به رفع اشکال متعدد تبعیض علیه زنان میپردازد و راهحلهای مؤثر برای بازماندگان انواع خشونت جنسی و جنسیتی را در برابر جنبش زنان کارگر قرار میدهد.
اجرای حقوق کار زنان از طریق دسترسی مؤثر به عدالت نیز مهم است. این امر باید شامل تصویب و اجرای استانداردهای بینالمللی کار، از جمله استانداردهای مربوط به آزادی تشکل و چانهزنی جمعی؛ تضمین سازوکارهای پیشگیری و حل اختلافات کاری پاسخگو به جنسیت با سرمایهگذاری در کمکهای حقوقی اختصاصی برای زنان؛ و ارتقای سواد حقوقی زنان و مشارکت عادلانه در فرآیندهای تصمیمگیری تشکلهای کارگری باشد.
در این زمینه اتحادیههای کارگری نقش محوری در تضمین دسترسی زنان به عدالت و پیشبرد برابری جنسیتی چه در محل کار و چه فراتر از آن ایفا میکنند. در این چهارچوب، شجاعت برخی رهبران زن کارگر مانند چو هانگ-تونگ، نایب رئیس اتحادیه کارگران هنگ کنگ که در حال حاضر به دلیل فعالیتهای صنفی و مدنی خود در حال محاکمه است، به ما الهام میبخشد و عزم ما را برای دفاع از ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشر تقویت میکند.