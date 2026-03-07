طراحی سناریوهای پرداخت حقوق اسفند بازنشستگان کشوری / تشکیل ستاد بحران در صندوق کشوری و فولاد
صندوق بازنشستگان کشوری از طراحی سناریوهای پرداخت حقوق و وام در این صندوق و همچنین تشکیل ستاد بحران در صندوق فولاد و کشوری در ایام جنگ تحمیلی خبر داد.
به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد در چهار روز اول شروع جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا، با تشکیل ستاد مدیریت بحران و تعیین مسئولیتهای عملیاتی در کلیه سطوح، برنامهریزی جامعی را برای مقابله با شرایط اضطراری و حفظ آرامش جامعه بازنشستگان عزیز و ادامه خدمت به این عزیزان به اجرا درآورده است و ادامه خدمت صندوق به جامعه هدف در گزارشهای آتی اطلاعرسانی خواهد شد.
این صندوق در نخستین قدم با تشکیل ستاد مدیریت بحران در صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد از ابتدای شروع جنگ و تقسیم کار مشخص با مسئولیت تیمهای عملیاتی در صندوق، هلدینگها و شرکتهای تابعه؛ برنامه ریزی و پیگیری لازم را توسط معاونت فنی و درآمد و معاونت توسعه مدیریت و منابع برای تخصیص اعتبار لازم با سازمان برنامه و بودجه کشور و تهیه لیست پرداختها برای ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از بازنشستگان کشوری و فولاد بابت حقوق اسفندماه و تهیه سناریوهای مختلف واریز حقوق بازنشستگان در شرایط عادی و بحرانی عملیاتی کرده است.
پرداخت وام ضروری باقی مانده در سال ۱۴۰۴ به عنوان دهمین مرحله به حساب بیش از ۳۰هزار نفر از بازنشستگان کشوری با اعتباری بالغ بر ۱.۵ هزار میلیارد تومان با همکاری بانک صادرات در روز اول شروع جنگ تحمیلی اجرایی شد.
از سوی دیگر، هماهنگی لازم با هلدینگهای صندوق برای پرداخت حقوق اسفندماه شرکتهای تابعه به خصوص شرکتهایی چون شرکت لولهسازی اهواز، زغال سنگ کرمان و شرکت آسمان، هماهنگی با شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) برای عملیات تهیه شیرخام، تولید، کالارسانی و پشتیبانی ضروری در سراسر کشور به دلیل دارا بودن ظرفیت شبکه توزیع و لجستیک سراسری، به صورت فعال و با اولویت بالا، هماهنگی با دامداران اصلی و مهم استانها برای تحول شیر خام اضافی و مازاد آنها توسط پگاه که در برخی مناطق شیر تحویلی پگاه نسبت به قبل از جنگ بالای ۵۰ درصد رشد داشته است و همچنین برنامهریزی و توزیع محصول در مناطق تراکم جمعیتی و همراهی با مردم در اعطای تخفیف ۱۰درصدی به ۵ قلم کالا شامل شیر بطری کم چرب و پرچرب، پنیر یواف غنی شده، خامه استریل و ماست ۲ کیلویی دبه از دیگر اقدامات ۴ روز اخیر بوده است.
پایداری سایت پشتیبان و تضمین دسترسی امن کارکنان دورکار به سامانهها، اجرای پروتکل کاهش آسیبپذیری زیرساختهای کلیدی صندوق و هلدینگها و شرکتها از جمله خرید اقلام بهداشتی و کمکهای اولیه، چک کردن تجهیزات مکانیکی و ابزار دقیق در حالت ESD و آمادگی برای از سرویس خارج کردن ایمن واحدها در صورت قطع برق، انتقال و جابجایی مواد شیمیایی خطرناک، ذخیرهسازی اطلاعات سرور در مرکز دادههای اصلی صندوق؛ آمادهسازی تجهیزات حیاتی و آماده باش کادر درمان درمانگاههای بازنشستگان فولاد و شیفتبندی در شرایط اضطرار و بازدید روزانه از مراکز درمانگاهی و برقراری سیستم ارتباطی میان واحدهای درمانی و بکاپ گیری از نرم افزارهای سرورهای درمانگاهی گروه فولاد؛ اطلاعرسانی رسمی و مستمر صندوق برای بازنشستگان کشوری (و فولاد) از طریق امور بین الملل و روابط عمومی صندوق و هماهنگی لازم و فعال با رسانهها و صدا و سیما جهت اطلاعرسانی شفاف در مورد پرداختهای اسفندماه (حقوق و وامها) با هدف انسجام و یکپارچگی خبررسانی و حفظ امنیت روانی جامعه هدف عملیاتی شدهاند.
پیش بینی وجود آذوقه چند ماه و خرید مواد اولیه و موجودی مطلوب انبار هتلهای ایرانگردی و جهانگری، عدم جریمه و بازگرداندن کامل وجوه پرداختی مشتریان رزو کننده در صورت انصراف یا کنسلی اقامت در مجتمعها؛ اعمال تخفیف (برای بازنشستگان کشوری تا ۵۰ درصد) برای خدمترسانی بهتر و تسهیل اسکان هموطنان عزیز در مجتمعهای ایرانگردی وجهانگردی و خدمترسانی مستمر هتلهای نوار شمال و مرکز کشور با درصد اشغال ۶۰ درصد و همچنین خدمترسانی مداوم هتلهای جنوب با درصد اشغال ۲۰ درصد از دیگر فعالیتهای انجام شده است.
همچنین تلاش شده تا علاوه بر حضور یک نماینده از هر حوزه کاری جهت قطع نشدن خدمات صندوق، حضور میدانی مدیران ارشد (مدیر عامل، معاونین و مدیران) صندوق و هلدینگها در شرکتها و استانهای مختلف از جمله درمانگاه فولاد وابسته به شسبد، شرکت پگاه تهران، پگاه گلپایگان، پگاه شهرکرد در کنار کارگران برای ایجاد انگیزه و جلوگیری از اخلال و وقفه در تولید کالاهای ضروری به مردم و ذینفعان عملیاتی شود.
این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده در صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد و هلدینگها و شرکتهای تابعه از ابتدای جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان است و ادامه اقدامات انجام شده به تدریج اطلاعرسانی خواهد شد.