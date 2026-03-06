بازدید مدیرعامل تامین اجتماعی از مراکز ملکی سازمان / بخش درمان مشغول خدمت رسانی است

بازدید مدیرعامل تامین اجتماعی از مراکز ملکی سازمان / بخش درمان مشغول خدمت رسانی است
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از بیمارستان‌های ملکی این سازمان در تهران بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بازدید میدانی از بیمارستان‌های سازمان در تهران، ضمن عیادت از بیماران، به گفت‌و‌گو با مراجعین، کارکنان و کادر درمان پرداخت.

مصطفی سالاری در جمع پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان بعد از شنیدن گزارش‌ها و دیدگاه‌های ایشان، با اشاره به شرایط ویژه خدمت‌رسانی در شرایط اخیر گفت: بخش درمان سازمان با آمادگی کامل مشغول خدمت‌رسانی به مردم بویژه بیمه شدگان وبازنشستگان تامین اجتماعی است.

سالاری افزود: تدابیر و اقدامات مربوط به شرایط بحران اتخاذ و اجرایی شده تا خدمت‌رسانی به مردم پایدار و بی‌وقفه جریان داشته باشد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته و تشکیل ستادهای مدیریت بحران در استان‌ها، از رصد، پیگیری و پشتیبانی مستمر موضوعات استانی و پایداری ارائه خدمات درمانی در مراکز تامین اجتماعی در سطح کشور و همچنین  پایش مستمر جهت پایداری خدمات و سامانه‌ها در بخش درمان غیرمستقیم و مراکز طرف قرارداد خبر داد.

وی با قدردانی از زحمات و تلاش‌های همه سطوح کادر درمان افزود: سازمان تامین اجتماعی نهادی خدمت محور و برآمده از مردم است و کارکنان این سازمان بویژه در حوزه درمان همواره در بحران‌ها و چالش‌ها، در کنار مردم بوده و در این مسیر سربلند بوده‌اند.

 

اخبار مرتبط
