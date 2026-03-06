بازدید مدیرعامل تامین اجتماعی از مراکز ملکی سازمان / بخش درمان مشغول خدمت رسانی است

به گزارش ایلنا، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بازدید میدانی از بیمارستان‌های سازمان در تهران، ضمن عیادت از بیماران، به گفت‌و‌گو با مراجعین، کارکنان و کادر درمان پرداخت.

مصطفی سالاری در جمع پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان بعد از شنیدن گزارش‌ها و دیدگاه‌های ایشان، با اشاره به شرایط ویژه خدمت‌رسانی در شرایط اخیر گفت: بخش درمان سازمان با آمادگی کامل مشغول خدمت‌رسانی به مردم بویژه بیمه شدگان وبازنشستگان تامین اجتماعی است.

سالاری افزود: تدابیر و اقدامات مربوط به شرایط بحران اتخاذ و اجرایی شده تا خدمت‌رسانی به مردم پایدار و بی‌وقفه جریان داشته باشد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته و تشکیل ستادهای مدیریت بحران در استان‌ها، از رصد، پیگیری و پشتیبانی مستمر موضوعات استانی و پایداری ارائه خدمات درمانی در مراکز تامین اجتماعی در سطح کشور و همچنین پایش مستمر جهت پایداری خدمات و سامانه‌ها در بخش درمان غیرمستقیم و مراکز طرف قرارداد خبر داد.

وی با قدردانی از زحمات و تلاش‌های همه سطوح کادر درمان افزود: سازمان تامین اجتماعی نهادی خدمت محور و برآمده از مردم است و کارکنان این سازمان بویژه در حوزه درمان همواره در بحران‌ها و چالش‌ها، در کنار مردم بوده و در این مسیر سربلند بوده‌اند.