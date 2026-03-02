توصیه دولت امارات به کارکنان بخش خصوصی: برای حفظ امنیت تا ۳ مارس دورکار باشید
وزارت منابع انسانی و بومیسازی امارات متحده عربی به شرکتها و مؤسسات بخش خصوصی توصیه کرد که از اول تا سوم مارس، در صورت امکان، کارکنان خود را بهصورت دورکار به کار گیرند؛ تصمیمی که با هدف حفظ سلامت نیروی کار و کاهش حضور در محیطهای کاری اتخاذ شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وزارت منابع انسانی و بومیسازی امارات متحده عربی اعلام کرد که به شرکتها و مؤسسات بخش خصوصی توصیه میشود از روز یکشنبه ۱ مارس تا سهشنبه ۳ مارس ۲۰۲۶، در صورت امکان، کارکنان خود را بهصورت دورکار (کار از راه دور) به کار بگیرند و حضور آنان در محیطهای کاری باز یا فضای بیرونی را به حداقل برسانند.
بر اساس این اعلام، این توصیه شامل تمامی کارکنان بخش خصوصی میشود، بهجز افرادی که در مشاغل ضروری و حیاتی فعالیت دارند و ماهیت شغل آنها مستلزم حضور فیزیکی در محل کار است. هدف از این تصمیم، حفاظت از سلامت و ایمنی نیروی کار در شرایط جاری عنوان شده است.
وزارت تأکید کرده است که این تصمیم الزام قانونی نیست، اما از کارفرمایان خواسته شده تا با فراهمکردن زیرساختهای لازم برای دورکاری، بهگونهای برنامهریزی کنند که ضمن حفظ بهرهوری، سلامت کارکنان نیز تضمین شود.
همچنین اعلام شده که اختیار تصمیمگیری نهایی درباره توقف کامل فعالیتها یا ادامه کار حضوری، بر عهده مراجع محلی ذیصلاح در هر امارت است و این نهادها میتوانند بر اساس شرایط خاص هر منطقه، سیاستهای اجرایی متفاوتی اتخاذ کنند.
در پایان، وزارت منابع انسانی و بومیسازی امارات متحده عربی از کارفرمایان و کارکنان خواسته است اطلاعیهها و دستورالعملها را صرفاً از منابع رسمی فدرال یا محلی دنبال کنند و از توجه به اخبار غیررسمی یا شایعات پرهیز شود.