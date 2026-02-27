بازنشستگان کارگری در انتظار عیدی/ شستا ۱۷ همت سود سهام باقیمانده را بدهد

از قرار معلوم، شستا از ۲۷ همت سود سهام، فقط ۱۰ همت را داده، در حالیکه طبق مقررات بورس باید ظرف ۴ ماه بعد از برگزاری مجمع عمومی یعنی قبل از پایان بهمن، کل سود سهام را می‌داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان تامین اجتماعی در انتظار تامین اعتبار و واریز عیدی هستند؛ به گفته رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، «با افزایش مبلغ عیدی کل مبلغ لازم به دو برابر (۴۶ همت) افزایش پیدا کرد که ۲۳ همت آن از سود سهام شستا و مابقی ۲۳ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده باید با مساعدت دولت فراهم شود». 

اما پیگیری‌های ایلنا نشان می‌دهد شستا از ۲۷ همت سود سهام، فقط ۱۰ همت را داده، در حالیکه طبق مقررات بورس باید ظرف ۴ ماه بعد از برگزاری مجمع عمومی یعنی قبل از پایان بهمن، کل سود سهام را می‌داد. در حال حاضر فقط ۱۰ همت از این سود پرداخت شده و ۱۷ همت باقیمانده هنوز پرداخت نشده است. 

و همه اینها در حالیست که حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی در انتظار واریز عیدی ۱۰ میلیون تومانی هستند. 

گفتنی ست بازنشستگان سایر صندوق ها، عیدی خود را همراه با حقوق بهمن یا یکی دو روز پس از آن دریافت کرده اند.

 

 

