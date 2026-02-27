یک فعال صنفی در گفت‌وگو با ایلنا:

اوضاع کارگران ساختمانی تغییر نکرد/ نمایندگان مجلس مدافع ثروتمندان هستند

داود کشوری، رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم، در رابطه با وضعیت کارگران ساختمانی گفت: هنوز تغییری در وضعیت بیمه کارگران ساختمانی ایجاد نشده و پیشنهاد افزایش سهم بیمه کارگران ساختمانی از ۷ درصد به ۱۳/۵ درصد، خیانتی آشکار به این قشر ضعیف و زحمتکش جامعه است.

وی خطاب به مجلس گفت: آقایان نماینده! شما با رأی جامعه کارگری بر کرسی مجلس شورای اسلامی نشسته‌اید، اما امروز با چنین تصمیماتی خنجر بر گلوی کارگر می‌گذارید.

وی بیان کرد: کارگران ساختمانی همین حالا هم زیر فشار تورم، بیکاری، ناامنی شغلی و هزینه‌های سنگین معیشت له شده‌اند. افزایش سهم بیمه، آن هم بدون هیچ پشتوانه حمایتی، فقط به حذف کارگران از چرخه بیمه منجر می‌شود، نه به حل مشکل.

کشوری تاکید کرد: واقعیت تلخ این است که بخش قابل ‌توجهی از نمایندگان، خود جزئی از مافیای ساخت‌وساز هستند و امروز به‌جای دفاع از حقوق کارگر، مدافع منافع کارفرمایان ثروتمند و صاحبان قدرت شده‌اند.

وی گفت: ما صریح می‌گوییم: کارگر ساختمانی گاو شیرده نیست که هر بار کسری‌ها را از جیب او جبران کنید.

کشوری بیان کرد: اگر این قشر زمین‌گیر شود، چرخ تولید و ساخت‌وساز کشور هم خواهد خوابید. هشدار می‌دهیم که ادامه این مسیر، بی‌اعتمادی عمیق جامعه کارگری و پیامدهای اجتماعی جبران‌ناپذیر به دنبال خواهد داشت.

کشوری در پایان گفت: نماینده‌ای که صدای کارگر را نشنود، مشروعیت خود را از دست می‌دهد؛ همانطور که نمایندگان فعلی مجلس از دست داده اند.....

 

