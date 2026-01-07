زنان کارگر باید توانمند و قوی باشند/ لزوم توجه به ورزش بانوان در استانهای محروم

به گزارش خبرنگار ایلنا، هشتمین دوره المپیاد ورزشی بانوان کارگر عصر امروز با میزبانی خانه کارگر و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالن شهید معتمدی تهران آغاز شد. این مراسم با حضور ورزشکارانی از ۳۱ استان کشور و حدود ۴۰۰ بانوی ورزشکار کارگر در ۸ رشته ورزشی برگزار شد.

مسئولان حاضر شامل نمایندگان مجلس، مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرماندار تهران، نماینده کارگران در شوراهای عالی کار، مدیران کل استانی و رئیس اتحادیه سراسری زنان کارگر بودند. آنها در سخنان خود بر اهمیت ورزش بانوان، نقش آنان در پیشبرد تولید و سلامت جامعه و ترویج فرهنگ ورزش در جامعه کارگری تأکید کردند.

ورزش بانوان؛ سرمایه و ستون جامعه کارگری

چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مراسم گفت: «هدف از این المپیاد صرفاً رقابت ورزشی نیست، بلکه فرصتی برای ترویج فرهنگ ورزش بانوان در جامعه کار و تولید است. برخلاف گذشته که ورزشکاران به صورت نمادین انتخاب می‌شدند، امسال یک پویش گسترده در بنگاه‌های اقتصادی شکل گرفت. حدود ۳۰۰ شرکت و بنگاه اقتصادی در این پویش مشارکت کردند و نزدیک ۱۰ هزار بانوی کارگر در مراحل مقدماتی فعالیت داشتند. امروز نیز حدود ۴۰۰ ورزشکار برای مرحله نهایی گرد هم آمده‌اند.»

وی افزود: «رشته‌های ورزشی این دوره شامل بسکتبال، شنا، داژبال، آمادگی جسمانی، فوتبال دستی، تیراندازی، لیوان چینی و تنیس روی میز است.»

چکشیان با تأکید بر نقش ورزش بانوان در سلامت خانواده و جامعه گفت: «ورزش بانوان کارگر نه تنها سلامت نیروی انسانی و خانواده‌ها را تضمین می‌کند، بلکه نقش تربیتی و اجتماعی آنان را نیز برجسته می‌سازد. حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایان، پایه‌ای برای توسعه ورزش همگانی در جامعه کارگری است.»

زنان قوی، مهربان؛ پیام رئیس اتحادیه سراسری زنان کارگر

سهیلا جلوزاده، رئیس اتحادیه سراسری زنان کارگر، با شعار «زنان قوی، مهربان» گفت: «زنان و بانوان کارگر باید توانمند و قوی باشند تا بتوانند هم مسئولیت‌های خانوادگی و هم نقش‌های اجتماعی خود را به خوبی انجام دهند. ورزش به بانوان کمک می‌کند توان و انرژی خود را افزایش دهند و با قدرت بیشتری در مسیر اهداف شخصی و حرفه‌ای حرکت کنند.»

وی افزود: «زن کارگر نه تنها ستون خانواده است، بلکه نقش سازنده‌ای در توسعه جامعه و تربیت نسل آینده دارد. ورزش بانوان به افزایش سلامت جسم و ذهن آنان کمک می‌کند و توانایی مدیریت مسئولیت‌ها را ارتقا می‌دهد.»

حضور بانوان، ضرورت پیشرفت جامعه

زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس ضمن تبریک ایام مبارک ماه رجب و قدردانی از حضور بانوان ورزشکار گفت: «حضور فعال بانوان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، علمی و ورزشی باعث بالندگی و پیشرفت جامعه می‌شود. بانوان در کنار نقش خانوادگی، ستون‌های اجتماع هستند و موفقیت‌هایشان موجب توسعه و تسهیل امور می‌شود.»

وی ادامه داد: «چهارده نماینده زن در مجلس علاوه بر نمایندگی عمومی، صدای بانوان کشور هستند و مسائل آنان را پیگیری می‌کنند. تقویت زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از ورزشکاران زن در اولویت برنامه‌های فراکسیون است.»

خدادادی افزود: «این المپیاد نماد همبستگی، خودباوری و عزم بانوان ایرانی برای ساختن آینده‌ای درخشان است و نشان می‌دهد بانوان ایرانی می‌توانند در تمامی حوزه‌ها پیشرو و اثرگذار باشند.»

ورزش، کلید سلامت و بهره‌وری

منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اهمیت ورزش بانوان گفت: «ورزش نه تنها سلامت جسم و ذهن را تقویت می‌کند، بلکه نیروی انسانی سالم و باانرژی در محیط کار ایجاد می‌کند. بانوان کارگر با ورزش توان و انرژی خود را برای ایفای مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی افزایش می‌دهند.»

وی افزود: «توجه به ورزش بانوان حتی در روستاها و نقاط محروم ضروری است. ایجاد امکانات و ورزشگاه‌های ویژه بانوان باعث افزایش دسترسی همه زنان به ورزش و ارتقای سلامت عمومی جامعه می‌شود.»

منادی سفیدان همچنین از تلاش‌های بانوان خیر و مسئولان در ایجاد ورزشگاه‌های ویژه بانوان قدردانی کرد و گفت: «این اقدام نمونه‌ای از ضرورت توجه به ورزش بانوان حتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته است.»

تجلیل از شرکت‌ها و مدیران استانی

در بخشی از مراسم، از ۶ شرکت و کارخانه برتر که با حضور فعال و ارسال بهترین کلیپ‌ها در المپیاد مشارکت کردند، تقدیر شد. همچنین مدیرکل‌های کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های تهران و سیستان و بلوچستان مورد تقدیر قرار گرفتند.

رئیس کارخانه‌هایی که کلیپ‌های برتر را ارسال کرده بودند، از سوی مسئولان حاضر در مراسم، از جمله علی‌رضا محجوب، رئیس خانه کارگر، و چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مورد تقدیر ویژه قرار گرفتند. این اقدام نمادی از اهمیت مشارکت فعال بنگاه‌ها در توسعه ورزش کارگری و نقش موثر مدیران و کارفرمایان در ترویج فرهنگ ورزش در جامعه کار و تولید بود.

پیام نهایی مراسم

مراسم افتتاحیه هشتمین دوره المپیاد ورزشی بانوان کارگر با فضایی شاد و پرانرژی به پایان بخش نخست خود رسید و نشان داد که ورزش بانوان نه تنها سلامت جسمانی و روانی آنان را تقویت می‌کند، بلکه نقش مهمی در نشاط جامعه کارگری و پیشبرد اهداف تولیدی دارد.

حضور فعال بانوان از سراسر کشور، حمایت مسئولان و مشارکت بنگاه‌های اقتصادی، پیام روشنی برای جامعه کارگری داشت: ورزش بانوان یک سرمایه ارزشمند برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی است.

