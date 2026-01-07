خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جزئیات طرح جدید کالابرگ الکترونیکی

اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جزئیات طرح جدید کالابرگ الکترونیکی
کد خبر : 1738942
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: طرح کالا برگ الکترونیکی شامل هر فرد ایرانی ساکن در کشور فارغ از هر گونه دهک بندی می‌شود و آن دسته از افرادی که تاکنون یارانه دریافت نکرده‌اند مشمول دریافت کالا برگ می‌شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، براساس این اطلاعیه تمامی مراحل مرتبط با طرح کالا برگ به صورت الکترونیکی انجام می‌‌شود و به هیچ عنوان نیاز به مراجعه حضوری به ادارات و سایر نهادها نیست.

از هموطنان درخواست می‌شود، اخبار مربوط به طرح کالابرگ را از طریق سایت و کانال‌های رسمی اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و رسانه‌های رسمی کشور دنبال کنند.

هموطنان گرامی تنها پیامک‌هایی که از سرشماره v.refah ارسال می‌‌شود، مورد تایید است و این پیامک ها فاقد هر گونه لینک است.

راه های استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاه‌ها از طریق پیام رسان "بله" و درگاه و برنامه "شمیم" امکام پذیراست.

سامانه‌ها و راه‌های ثبت درخواست آن دسته از هموطنانی که تاکنون متقاضی دریافت یارانه نبوده‌اند طی اطلاعیه‌های دیگر اعلام خواهد شد.

برای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار برای کالابرگ اختصاص می‌یابد و چنانچه کمتر از این مبلغ خرید انجام شود، مانده حساب به ماه دیگر منتقل می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی